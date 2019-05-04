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Kulu’da istişare toplantısı yapıldı

Konya’da Kulu ilçesinde istişare toplantısı yapıldı.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 16:21
Kulu’da istişare toplantısı yapıldı

Konya’da Kulu ilçesinde istişare toplantısı yapıldı.


Kulu Karapınar Mahallesinde bulunan Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Konferans Salonunda Kaymakam Ali Edip Budan başkanlığında yapılan toplantıya, kurum amirleri, muhtarlar, siyasi parti ilçe başkanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Toplantıda, ilçenin çeşitli meseleleri istişare edilerek, her konuda seri şekilde yetkililerin bilgilendirilmesi, yanlış ve usulsüz işlere girilmemesi istendi. Kurum ve kuruluş amirleri tarafından yapılan iş ve işlemlerle ilgili gereken girişimlerin mahalle muhtarlarınca istişare içerisinde yapılması gerektiğine de dikkat çekildi. Toplantıda, mahallelerdeki eksikliklerin giderilmesi ve yaşanabilecek çeşitli olumsuzluklarla ilgili mahalle muhtarlarının kurumlarla daha sık istişarelerde bulunmaları gibi konular da ele alındı. İstişare toplantısında çeşitli sorular da cevaplandırılarak bilgiler verildi.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 16:21
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