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Kulu’da istişare toplantısı

Konya’nın Kulu İlçe Kaymakamlığında istişare toplantısı düzenlendi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 12:28
Kulu’da istişare toplantısı

Konya’nın Kulu İlçe Kaymakamlığında istişare toplantısı düzenlendi.


İlçe Kaymakamı Ali Edip Budan’ın ev sahipliğinde AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, AK Parti İlçe Başkanı İsa Ölçer’in de katıldığı, "Kulu için ne yapabiliriz ?" konulu istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda ilçeye kurulması düşünülen organize sanayi, çeşitli sportif alanlar ve stat konuları ile eğitim yatırımları ele alındı. Projelerin hayata geçirilmesi için girişimlerin hızlandırılması, gereken hizmetlerin kazandırılması için çalışmalara başlanacağı konusunda ortak karar alındı.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 12:28
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