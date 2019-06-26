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Kulu’da hasat dönemi başladı

Konya’nın Kulu ilçesi Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, 2019 yılı hasat döneminin başladığını belirterek, bereketli ve bol kazançlı olmasını diledi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 18:05
Kulu’da hasat dönemi başladı

Konya’nın Kulu ilçesi Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, 2019 yılı hasat döneminin başladığını belirterek, bereketli ve bol kazançlı olmasını diledi.


Kulu Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, 2019 yılı arpa, buğday, yulaf ve çavdar hasadına başlandığını belirterek, Kulu’ya bağlı Kırkkuyu, Bozan ve Tuzyaka mahallelerinde çiftçileri ve biçerdöver sahipleri ile sürücülerini ziyaret etti. Bazı çiftçilerin mahsul hasadından verim konusunda memnun kalmadıklarına değinen Öztürk, girdilerin çok yüksek olması, mazot ve gübre fiyatları konusunda çiftçilere yardımcı olunmasını istedi. 2019 yılında yağışların az olması nedeniyle verim ve kalitenin çok düşük olduğu, çiftçilerin zor durumda kalmasının kaçınılmaz olarak görüldüğünü ifade eden Öztürk, Kulu genelinde bütün çiftçilere hayırlı bol kazançlı olması dileklerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 18:05
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