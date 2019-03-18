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Kulu’da Çanakkale Zaferinin 104. Yıldönümü etkinlikleri

Konya’nın Kulu İlçesinde 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:23
Kulu’da Çanakkale Zaferinin 104. Yıldönümü etkinlikleri

Konya’nın Kulu İlçesinde 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.


Program kapsamında, Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan ve Belediye Başkanı Ahmet Yıldız Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından etkinlikler Kız Anadolu Lisesinde devam etti. Buradaki programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Abdullah Aydın’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler ve okul müdürü Hasan Karagedik şiir okudu. 100 yıllık destan Çanakkale adlı sinevizyon gösteriminden sonra öğrenciler tarafından hatim indirildi. İlçe Müftüsü İbrahim Kacaroğlu’nun okuduğu duanın ardından davetlilere Çanakkale’de askerlerin öğünü olan yarma çorbası ve hoşaf ikramı yapıldı.


Programa, Kaymakam Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, Müftü İbrahim Kacaroğlu, siyasi parti ilçe başkanları, belediye başkan adayları, şehit ailesi yakınları okul müdürleri ile diğer protokol üyeleri katıldı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:23
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