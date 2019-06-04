Kulu’da bayramlaşma programı

Konya’nın Kulu ilçesinde, Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi.

Olof Palme Parkında gerçekleşen resmi bayramlaşma programına İlçe Kaymakamı Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Murat Ünver, siyasi partiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı. İlçe protokolü Ramazan Bayramını kutlayarak vatandaşlarla bayramlaşıldı.

Kaymakam Budan yaptığı konuşmada, bayram kutlamasını açık alanda yaparak katılımın daha fazla olmasını istediklerini söyledi. Kaymakam Budan, “Hep beraber bayramlaşmamızı yapalım. Halkımız, kamu görevlileri ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla bayramımızı kutlayalım istedik. Ramazan ayında sağlık ve huzur içinde ibadetlerimizi yaptık. Canımız ve malımız güvende. Bu ezanlar dinmesin, bayrağımız inmesin diye gece gündüz görev yapan başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Güzel ve güçlü bir Türkiye, Dünya’da mazlum ve mağdurların beklediği, umut ettiği, umut bağladığı bir ülkedir. Mazluma ve garibana sahip çıkacak tek ülke Türkiye Cumhuriyeti Devletidir” dedi.

İkramların ardından bayramlaşma töreni sona erdi.