Kulu’da bayram öncesi trafik denetimi
Konya’nın Kulu ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesi trafik yoğunluğunun yaşandığı yollarda kontroller artırıldı.03 Haziran 2019 Pazartesi 11:50
Konya’nın Kulu ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesi trafik yoğunluğunun yaşandığı yollarda kontroller artırıldı.
Kulu Emniyet Müdürlüğü trafik ve sivil asayiş ekipleri sürücüleri denetlendi. Ankara-Konya yol güzergahında gerçekleşen denetimde seyir halindeki araç sürücüleri durdurularak evrak ve belgeleri kontrol edildi. Yolcuların kimlik bilgileri incelenirken durdurulan araçlardan 4’üne eksik evrak nedeniyle toplamda 813 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerin bayram tatili süresince devam edeceği öğrenildi.
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