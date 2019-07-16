Kulu’da 15 Temmuz anma etkinlikleri

Konya’nın Kulu ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri yapıldı.

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY tarafından Türk demokrasisine ve milli iradeye karşı teşebbüs edilen hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Kulu’da öğle namazı öncesi mevlid-i şerif okundu, hatm-i şerif duaları yapıldı. Akşam saatlerinde de Atatürk Caddesinde protokolle birlikte halk yürüyüşü gerçekleştirildi. Şehir merkezindeki program saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başladı. Programda konuşan Belediye Başkanı Murat Ünver, “Vatanın kıymetini bilelim. İnşallah bir daha 15 Temmuz’ları yaşamayalım, yaşattırmayalım” dedi.

Kaymakam Ali Edip Budan da, “Dışarıdaki düşmanlar içerideki hain iş birlikçilerle yormaya, yıkmaya çalışıyorlar. İster FETÖ, ister PKK, ister DEAŞ, ister DHKP deyin hepsi bir şekilde farklı bir yolla vatandaşımızı, milletimizi kandırmaya çalışıyor. Biz bugüne kolaylıkla gelmedik. Milletin vergileriyle alınan devletin uçağını, tankını, topunu yine bizim vatandaşımıza pervasızca, usulsüzce kullanan hainleri gördük. Bize düşen bir olmak, beraber olmak bu cennet vatanı, ülkemizi, Türkiye Cumhuriyetini ilelebet kıyamete kadar ayakta tutmaktır” dedi.

Konuşmaların ardından hazırlanan slayt gösterisi izlendi. Yatsı namazını müteakip katılımcılara Kulu Belediyesi tarafından çorba ikramı yapıldı. Saat 00.13’te tüm camilerde sala okundu.