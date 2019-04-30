Kulübede yaşam mücadelesinde mutlu son

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde kulübede yaşam mücadelesi veren yaşlı kardeşlere, Türk Kızılay tarafından konteyner ev yardımında bulunuldu.

Redifler köyünde kulübede yaşayan Durkadın Çetin (80) ve İsmail Arslan (70) kardeşler için Türk Kızılay Düzce Şubesi'nce konteyner ev kuruldu.

Elektriği olmayan derme çatma kulübeden çıkan kardeşler, Kızılay tarafından tahsis edilen konteyner eve yerleştirildi.

Yığılca Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Türk Kızılay tarafından getirilen konteyneri gören Durkadın Çetin, gözyaşlarını tutamadı.

Türk Kızılay Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetim Merkezi yetkilisi Nilüfer Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılay'ın sadece afet döneminde değil, insanlığın olduğu her yerde bulunduğunu söyledi.

Durkadın Çetin'in mutluluğunun gözünden okunduğunu ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

"Teyzenin ihtiyaç sahibi olduğunu, bize Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı bildirdi. Ondan sonra gerekli yasal işlemleri başlattık. Genel müdürlüğümüzün desteğiyle bugün konteyner evi ihtiyaç sahibi teyzemize teslim edeceğiz. O da güzel bir şekilde hayatını geçirecek, güzel bir yaşam sürecektir."

Yığılca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Said Cesur ise yardımların devam ettiğini belirterek, "Durkadın Teyze'nin daha önce bir barakada yaşadığını tespit ettikten sonra Kızılay'a bildirdik, konteyner geldi. Teyzemiz mutlu, biz de mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Durkadın Çetin de "Konteyneri beğendim. Hepsinden Allah razı olsun." dedi.



