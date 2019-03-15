Kulu’a Çanakkale Şehitleri anısına şiir yarışması düzenlendi Konya’nın Kulu ilçesinde Çanakkale Şehitleri anasına liselerarası şiir yarışması düzenlendi.

Konya’nın Kulu ilçesinde Çanakkale Şehitleri anasına liselerarası şiir yarışması düzenlendi.

Kulu Halk Kütüphanesi Konferans Salonunda düzenlenen yarışmada, İmam Hatip Lisesi, Düden Lisesi, Anadolu Lisesi ve METEM Lisesinden 6 öğrenci birbirleriyle yarıştı. Kulu Müftüsü İbrahim Kacaroğlu’nunda jüri üyesi olarak katıldığı yarışma sonrasında en yüksek puanı alan Düden Anadolu Lisesi öğrencilerinden Hilal Doğan birinci oldu. Dereceye girenlere ödülleri Müftü İbrahim Kacaroğlu ve diğer jüri üyeleri tarafından verildi. Yarışma sonunda birinciye çeyrek altın, ikinciye ve üçüncüye de para ödülü verildi.

Şiir yarışmasına İlçe Müftüsü İbrahim Kacaroğlu’nun yanı sıra okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.