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Kulu Sanayi Sitesi Kavşağında alt geçit inşaatına başlandı

Konya’nın Kulu ilçesinde, Sanayi Sitesi Kavşağında yaşanan kazaların önüne geçilebilmesi amacıyla, alt geçit çalışmalarına başlandı.

20 Haziran 2019 Perşembe 14:26
Kulu Sanayi Sitesi Kavşağında alt geçit inşaatına başlandı

Konya’nın Kulu ilçesinde, Sanayi Sitesi Kavşağında yaşanan kazaların önüne geçilebilmesi amacıyla, alt geçit çalışmalarına başlandı.


Kulu ilçesi Katır Tepesi mevkisinde bulunan Sanayi Sitesi Kavşağında yaşanan ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla yapılan girişimler başlatıldı. Bu kapsamda, Sanayi Sitesine giriş ve çıkışlar için Ankara-Konya ana yoluyla bağlantılı olarak, kavşağa araç alt geçidi yapımına başlandı.


Ulaştırma Bakanlığı tarafından yüklenici firma yetkililerinden alınan bilgiye göre, yapımına başlanan kavşağın yaklaşık 3-4 aylık bir süre içerisinde yapımının tamamlanarak hizmete açılmasının planlandığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 14:26
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