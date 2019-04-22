Kulu kaymakamı makam koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti

Konya’nın Kulu İlçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, makam koltuğunu 4 sınıf öğrencisi Eylül Nisa Çelik’e devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı etkinlikleri çerçevesinde Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, Merkez İlkokulu 4/C sınıfı öğrencisi Eylül Nisa Çelik’e temsili olarak koltuğunu bıraktı. Kaymakam koltuğuna oturan Eylül Nisa Çelik, kısa bir süreliğine de olsa makam koltuğuna oturmaktan onur duyduğunu söyledi. Eylül Nisa Çelik, “Bir kaymakam olarak yapmak istediğimiz hizmetler elbette var. Bu konuda sizleri bilgilendireceğim. Kulumuzun daha iyi seviyeye ulaşması için gerekli olan eğitim ve ekonomiden başlamak istiyorum. Eğitim ve ekonomi ülkeyi ayakta tutan 2 önemli unsurdur. Ayrıca Kulu’nun güvenliğini sağlamak için Emniyet Genel Müdürlüğünce çalışmalarımız devam ediyor. İlerleyen zamanlarda okullarda öğrenciler okumayı daha çok sevsin diye çeşitli ödüllü yarışmalar düzenleyeceğiz. Kadınlarımız, erkeklerimiz çalışsınlar, üretici olsunlar diye bir fabrika açılması için gerekli yerlerle görüşmelere başladım” şeklinde konuştu.

Telefonla Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver’i arayarak bazı konularda istişarelerde bulunan temsili Kaymakam Eylül Nisa Çelik’e, Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan tarafından hediye paketi verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak’ı makamında ziyaret eden Fatih İlköğretim Okulu öğrencisi Hira Nur Koyuncu da, İlçe Milli Eğitim Müdürünün makam koltuğuna oturarak Kulu’da eğitim ve öğretimle ilgili yapılması gerekenleri anlatarak istişarede bulundu.

Öte yandan, ilçenin çeşitli okullarından da öğrencilerin, İlçe Jandarma Garnizon Komutanlığını ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret ederek bir günlüğüne makam koltuklarına oturup yapılması gerekenleri emrettikleri öğrenildi.