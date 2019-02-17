Kültürpark yeniden cazibe merkezi oluyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kültürpark esnafıyla buluşup, parkın 12 ay boyunca etkinliklerin yapıldığı bir cazibe merkezi olacağını söyledi.

Kültürpark esnafıyla buluşup esnafın sıkıntıları ve çözüm önerileri üzerine fikir alışverişi yapan Başkan Aktaş, parkın yapılacak yeni yatırımlarla cazibe merkezi haline geleceğinin müjdesini verdi.

Bursa Milletvekili Refik Özen’in de katıldığı toplantıda Kültürpark’ın Bursa’nın markası olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Bizim Bursa’yı Türkiye’den ziyade dünyaya pazarlamamız gerekiyor. Bursa artık standartları çok yükselmiş bir şehir. Bizim farklı ülkeleri ve ülke insanlarını buraya çekmemiz lazım. Tabakhaneler bölgesi, Merinos, termal ve kongre turizmiyle alakalı yapılacak yatırımların buna fayda sağlayacağını düşünüyorum. Bursa’nın sembol yerlerinden biri olan Reşat Oyal Kültür Parkı’nda var olan sorunları, yapılabilecekleri esnafımızla istişare ettik ve güzel kararlar aldık. Bu noktada esnafımız ciddi ipuçları verdi. Bu park Bursa’nın merkezi, herkesin bildiği, buluştuğu ve anılarının olduğu bir yer" dedi.

"Millet Bahçesi değer katacak"

Kültürpark’ın hemen yanına 450 dönümlük alana millet bahçesi formatında altında da 450 araçlık otoparkın bulunduğu çok güzel bir meydan kazandıracaklarını hatırlatan Başkan Aktaş, "Millet parkının ihalesini yaptık, ay sonu gibi inşaat başlayacak. Parkın içindeki güvenlik ve diğer konularla alakalı esnafımızın istek ve talepleri oldu. Bu konuların hemen hayata geçirilmesini sağlayacağız. Burayı özel bir alan başkanlığı olarak düşünüp, yılın 12 ayı devam eden etkinlikler yapmak istiyoruz. Burasının cazibe merkezi haline dönüşmesini bekliyoruz. Arkadaşlarımızla değerlendirip, hemen karalarımızı vereceğiz. İnanıyor ve ümit ediyorum ki Bursa’nın farklı alanları ve alışveriş merkezleri var. Kültürpark çok doğal bir alan ve Bursa’nın akciğeri konumunda özellikle termal yatırımlar yapıldıktan ve tarihi hanlar bölgesindeki çalışmalar hayata geçtikten sonra bölge daha da yayalaştırıldıktan sonra ben buranın daha anlam ve önem kazanacağını düşünüyorum" dedi.