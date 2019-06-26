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Kültürpark imar planı yeniden ele alınacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark’a ilişkin planların ve parkın geleceğinin İzmirlilerin ortak kararıyla şekillendirilmesi yönünde önemli bir adım daha attı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 12:33
Kültürpark imar planı yeniden ele alınacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark’a ilişkin planların ve parkın geleceğinin İzmirlilerin ortak kararıyla şekillendirilmesi yönünde önemli bir adım daha attı. Geçtiğimiz günlerde büyükşehir belediyesinden İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilen yazıyla, Kültürpark’a ilişkin 1/1000 ve 1/5000’lik planların değerlendirme sürecinin beklemeye alınması talep edildi.


İzmir’in geleceğiyle ilgili önemli kararların, katılımcı bir anlayışla şekillendirilmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından gündeme getirilen “Arama Konferansı” serisinin ilki, geçtiğimiz günlerde Kültürpark temasıyla gerçekleştirilmişti. İzmir Sanat’taki konferansta her kesimden İzmirli ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Kültürpark hakkındaki görüşlerini paylaşmıştı. Konferansta ortaya konan tüm görüş ve önerilerin değerlendirilme süreci devam ederken, İzmir Büyükşehir Belediyesi çok kritik bir adım attı. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilen yazıyla, önceki aylarda kurula sunulan Kültürpark İmar Planlarının onay sürecinin beklemeye alınması istendi. Yazıda 17 Haziran tarihinde düzenlenen arama konferansında ortaya konan görüşlerin değerlendirme sürecinin devam ettiği, söz konusu sürecin tamamlanmasının ardından kurula yeniden bilgi verileceği belirtildi.



Planlarda değişiklik olabilir


İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark Projesi kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı önerisi şubat ayında onaylandıktan sonra "Koruma Kanunu" kapsamında değerlendirilmek üzere İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmişti. Kurula gönderilen son yazıda konferansta katılımcılar tarafından ifade edilen görüşler doğrultusunda alanın projede belirlenen kullanım kararlarının yeniden gözden geçirildiği ve bu süreçte projede olabilecek değişikliklerin imar planı kararlarına yansıtılması gerekeceği belirtilerek, Koruma Kuruluna gönderilen söz konusu planların bu süreç tamamlandıktan sonra değerlendirilmesi talep edildi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 12:33
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