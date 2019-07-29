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Kültürevilerinde eğitim yıl boyu sürüyor

Adana’da Yüreğir Belediyesi tarafından hizmet veren kültürevlerinde her yaşa yönelik ücretsiz kurslar, yılın 12 ayı boyunca devam ediyor.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:54
Kültürevilerinde eğitim yıl boyu sürüyor

Adana’da Yüreğir Belediyesi tarafından hizmet veren kültürevlerinde her yaşa yönelik ücretsiz kurslar, yılın 12 ayı boyunca devam ediyor.


Gençlerin yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri için 9 branşta yaz kursları düzenlenen kültürevlerinde eğitim-öğretim döneminde de ücretsiz olarak ders takviye kursları veriliyor. Kültürevinde verilen meslek kursları sayesinde birçok vatandaş işe yerleşme imkanına sahip olurken, ücretsiz kreş hizmeti de yine yıl boyunca devam ediyor.


Geleceğin teminatı olan gençleri ve çocukları sokağın olumsuz koşullarından uzak tutmayı, Yüreğirlilerin faydalanacağı ve aile bütçelerine katkı sağlayacak hizmetleri yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Çocuklarımızıyarınlara hazırlayarak geleceğimize en büyük yatırımı yapıyoruz. Çocuklarımız için düzenlenen yaz kurslarının büyük bölümünü ücretsiz olarak kültürevlerinde gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra yetişkinlere yönelik olarak düzenlenen hobi ve meslek kursları ile vatandaşlarımız hem meslek öğreniyorlar, hem de boş zamanlarını verimli bir şekilde kullanıyorlar. Birçok vatandaşımız ücretsiz meslek kurslarımız sayesinde işe yerleştiler” diye konuştu.


Önümüzdeki yıllarda da kültürevlerindeki çalışmaların yaygınlaştırılarak devam edeceğini söyleyen Kocaispir, “Eğitim-öğretim döneminde verilen eğitime destek kurslarından her yıl etüt merkezine gidemeyen binlerce öğrencimiz ücretsiz faydalanıyor. Öte yandan kültürevimizde çalışan aileler çocuklarını kreş hizmette olan okul öncesi eğitim merkezlerimize bırakarak işlerine gidebiliyorlar” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:54
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