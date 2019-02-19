Kültürel renkler "Kadın Bohçası"na işlendi

ANKARA (AA) - BİLAL ACAR - Türk ve mülteci kadınlar, kültürel renklerini kadın siluetlerinin bulunduğu "Komşu Kadın Bohçası"na işledi. Türkiye'ye sığınan kadınlar ile Türk kadınları arasındaki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla bir araya gelen bin 600 kadının ortaklaşa hazırladığı bohçalar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kapadokya'da sergilenecek.

Mülteci ve sığınmacılara daha kapsamlı hizmet sunmak için faaliyet gösteren Ankara Çok Yönlü Destek Merkezi, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumunun desteği ile 8 Mart'ta Kapadokya'da düzenlenecek "Kadın Buluşması" için proje hazırladı.

Merkezin Sosyal Uyum Sorumlusu Azize Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaş ve çatışmalı bölgelerden kaçarak Türkiye'ye sığınan kadınlara sosyal bütünleşmede kolaylık sağlamak için çalıştıklarını anlattı.

Bu kapsamda yeni projeler oluşturduklarını ifade eden Çelik, "Komşu Kadın Bohçası" adını verdikleri proje üzerinde de mülteci ve Türk kadınların ortak emeği olduğunu kaydetti.

- "Farklı olmadığımızı görmek için yapılan bir çalışma"



Proje kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi veren Çelik, "Bu yıl 12'nci Kapadokya Kadın Buluşması düzenleyeceğiz. Geçen sene kadınlarımız umutlarını, dileklerini ve acılarını 'Mülteci Kadın Bohçası' ile sergilemişti. 500 kadın 70 metre boyutunda bir sanat işçiliği ortaya çıkarmıştı. Hedefine ulaşan bir projenin ardından bu sene de kadınlar farklı bir şekilde bunu devam ettirmek istediler. Bizler artık aynı şehirlerde, aynı ülkede, aynı sokaklarda yaşayan insanlar olarak komşu kadın bohçası yapalım dedik." ifadelerini kullandı.

Çelik, "Komşu Kadın Bohçası" projesinde bin 600'den fazla Türk ve mülteci kadının ortak çalıştığını, kültürel desenler ve renklerin nakşedildiği bohçalara yazılar ve boyamalarla kadın siluetlerinin de çizildiğini aktardı.

Türkiye'ye sığınan kadınlar ile Türk kadınları arasındaki dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Çelik, "Onların bir arada olmalarını istiyoruz. Aynı iş için dayanışma göstermeleri onların iletişim kurmasına sebep oluyor. Birbirlerinin hayatlarına dair fikirleri oluyor. Birbirleri ile konuşup arkadaş oluyorlar. Başka etkinlikler için birliktelik oluşuyor. Kaynaşmak ve birbirimizi anlamak için, farklı olmadığımızı görmek için yapılan bir çalışma. Kadınlar buradan dost bir şekilde ayrılıyorlar." dedi.

- Proje vesilesiyle Türkçe öğrendi

Irak'ın Telafer kentinde yaşanan çatışmalardan kaçarak Türkiye'ye sığınan Ruqaya Abdulhay Mohammed, dil kursuna gitmediğini, bu proje vesilesiyle yeni arkadaşlıklar kurarak Türkçe de öğrendiğini söyledi.

Türkiye'de kendini evinde gibi hissettiğini belirten Mohammed, el emeği göz nuru bohçaları Türk kadınlarla beraber işlerken çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Keçiören Belediyesi'nden projeye katılan Türk vatandaşı Mualla Aktaş ise, bu proje ile sığınmacı kadınların yaşamlarında olmaya gayret gösterdiklerini ifade ederek "Güzel bir dostluk ediniyoruz. Onlarla birlikte olmak güzel. Onların yaşadıklarını hissetmeye gayret ediyoruz." şeklinde konuştu.