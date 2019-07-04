İSTANBUL (AA) - SAADET FİRDEVS APARI - Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık Yönetim Kurulu Üyesi ve Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ, "Kültürel atmosfer toplum için nefes alma aracıdır. Kültürel atmosfere gençlerin katılımı önemlidir." dedi.

Kültür ve sanatın toplumdaki yeriyle Albaraka'nın bu alandaki faaliyetleri hakkında AA muhabirine açıklamada bulunan Altundağ, kültürü, insanın doğal özelliklerininin dışında hayatını güzelleştirebilmesi için mutlaka olması gereken bir kavram olarak değerlendirdi.

Altundağ, kültürün insana dokunan bir kavram olduğuna işaret ederek, "Bu sadece insanlar için geçerli değil, toplumlar için de bu şekilde. Bizim değerlerimizi, inançlarımızı, estetik dünyamızı bir şekilde doğal zorunlulukların üzerine taşıyarak çeşitli şekillerde tebarüz ettirmemiz lazım." diye konuştu.

Toplumların hem geçmişte hem de bugün güçlü yapılarını koruyabilmeleri için kültür ve sanata sürekli yatırım yapmaları gerektiğini aktaran Altundağ, asıl işi bankacılık olsa da bir kurumun topluma bir şey verme adına kültür ve sanata yatırım yapması gerektiğini söyledi.

Altundağ, hem Türk ve İslam eserlerine yatırım yapmak hem de mevcut eserleri gün yüzüne çıkartıp gelecek kuşaklara aktarmak için kültür ve sanata yatırımı hayati bir konu olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Toplumların güçlü taraflarını korumalarını, geleneklerini gelecek kuşaklara aktarmalarıyla ilişkilendiren Altundağ, "Bu da kültürel kodların bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılması demektir. Bu alanda yatırım yapmadan bunları yapmanız çok söz konusu olmaz." diye konuştu.

- Marmara Üniversitesi'nde Türk İslam sanatı dersleri



Hasan Altundağ, yeni kuşakların bu alanlarda eserler meydana getirmeleri konusunda birçok faaliyet yürüttüklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hat sanatıyla ilgili olarak yaklaşık 20 yıldır çok değişik alanlarda faaliyetler yürütüyoruz. En önemli faaliyetimiz üç yılda bir yaptığımız ve uluslararası çapta ün kazanmış hat yarışması. Burada her yarışma döneminde bir tema belirliyoruz ve o tema çerçevesinde yarışmacılardan eserler üretmelerini istiyoruz. Başlarda beklediğimiz ölçüde olmasa da daha sonraki aşamalarda beklediğimizin çok ötesinde eserler yarışmaya girdi. Bu sene beşincisini tamamladık. Önümüzdeki süreçte de bu eserlerin tezhipler yoluyla tamamlayarak sergilenmesini yapacağız."

Türk İslam sanatının farklı alanlarında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin alt katında 5 sınıfları olduğunu aktaran Altundağ, "Şu anda hat, ebru, tezhip, minyatür ve çini alanında faaliyet gösteriyoruz. Geçen sene ney derslerimiz vardı. Bu sene onun yerine çiniyi koyduk. Burada görev yapan hocalarımız da alanlarında isim yapmış en iyi hocalar olarak değerlendirilebilir." şeklinde konuştu.

- Koleksiyonda 500'den fazla eser var



Altundağ, yarışmalardaki eserlerin yurt içi ve yurt dışında sanatseverlerle buluşturulmasının da önemli olduğunun altını çizerek, "Yarışmalarda dereceye giren eserleri çok çeşitli ülkelerde sergiledik. Macaristan’da, Küba’da, Polonya’da, ABD ve İngiltere’de sergiledik. Amerika’da ve İngiltere’de çok fazla teveccüh olunca ikinci defa sergi açmak durumunda kaldık. Bunun hem sanatların tanıtılması hem ülkemizin yurt dışında tanıtılması için önemli olduğunu düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Alanında isim yapmış kişilerin eserlerini koleksiyonlarına ekleme noktasında da gayret gösterdiklerini anlatan Altundağ, "Alparslan Babaoğlu ve Hikmet Barutçugil'in bütün koleksiyonları bizde. Genel müdürlüğümüzün alt katlarında çok iyi şartlarda korunan 500'ün üzerinde eserimiz var." dedi.

- "Eserlerini sergileyecek alan bulamayan sanatçıları davet ediyoruz"

Hasan Altundağ, Geleneksel İslam Sanatları özelinde sergiler için tahsis edilen ilk sanat merkezi olma özelliğini taşıyan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kültür Merkezinde yer alan Albaraka Sanat Galerisi'ni en iyi şekilde değerlendirdikleri bilgisini verdi.











