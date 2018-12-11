İSTANBUL (AA) - Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) kurucusu ve şeref başkanı Mehmet Doğan'ın yazarlığının 50'nci yılı dolayısıyla TYB İstanbul Şubesi ve Sultanbeyli Belediyesi tarafından hazırlanan "Kültüre Adanmış Bir Ömür" belgeselinin galası yapıldı.

Belgeselin ilk gösterimi, "10. İstanbul Edebiyat Festivali" kapsamında, Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Galanın açılışında konuşan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Mehmet Doğan'ın kendi ve kendinden sonraki nesiller üzerinde birçok emeği olduğunu söyledi.

Bıyıklı, Doğan'ın düşünen, üreten, hisseden, sezen ama kendi fikri ve kanaatini dayatmayan bir insan olduğuna işaret ederek, "Bir olmazsak, birlik olmazsak bugünü doğru okuyamayacağımızın, yarına dair geniş çaplı bakamayacağımızın şuuruyla Yazarlar Birliği'ne önderlik etmiştir. Doğan'ın önderliğinde Yazarlar Birliği, geçmişten bugüne getirebildiğimiz güçlü edebiyat mirasımızı geleceğe aktarmanın idealini taşımıştır. Bugün fark edilen bazı meseleleri TYB 40 yıldan beri söylemektedir. Siyasette, ekonomide iktidar olunabilir ama kültürde yoksanız bütün kazanımlarınız bir anda kaybolur, hakikatini daima dillendirmiştir." dedi.

Mehmet Doğan'ın aynı zamanda edebiyat dünyasının bir kahramanı olduğuna dikkati çeken Bıyıklı, şunları kaydetti:

"Kültür bayrağının tertemiz bir şekilde yurdumuzun burçlarında 40 yıldır dalgalanmasında en büyük pay şüphesiz onundur. Kültürün yok sayıldığı, kültür adamlarının kıymetinin bilinmediği bir çağda inadına karanlığa mum yakma azminde olan bir kahramandır Mehmet Doğan. Bugün yapımcılığını ve danışmanlığını yaptığım bir belgeselle sayın Doğan'a vefamızı gösteriyor olmaktan ve saygımızı sunmaktan çok mutluyum. Bu belgesele kültürel hassasiyetle destek veren Sultanbeyli Belediye Başkanı sayın Hüseyin Keskin'e teşekkür ediyorum."

- "Eserleriyle büyük hizmetlerde bulunmuş değerli bir üstadımızdır"



Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de kültüre ve sanata yapılan yatırımların geleceğe yapılan yatırımlar olduğunu ifade ederek, "Kültür adamlarımızın ve sanatçılarımızın kıymetini hayattayken bilmek gerekir. Onlar irfan dünyamıza üstün hizmetlerde bulunarak ülkemizin kalkınması için ömrünü harcayan kahramanlardır. Mehmet Doğan Bey de eserleriyle büyük hizmetlerde bulunmuş değerli bir üstadımızdır." diye konuştu.

Belgesel gösteriminin sonunda teşekkür konuşması yapan Mehmet Doğan ise bugüne dek her daim vazife şuuru ile hareket ettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bugüne kadar bütün çalışmalarımızı milletimiz, memleketimiz için yaptık. Kültürümüze katkı sunmaya çalıştık. Bir iltifat beklemedik. Bir vazife şuuru içinde hareket ettik. Gösteriş ve nümayişten uzak kalmaya gayret ettik. Türkiye Yazarlar Birliği'nin 40'ıncı yılı bizim için ödül oldu. 40'ıncı yılımız bereketli geçti. Bu belgesel de bizim için ayrı bir ödül oldu. Yol arkadaşlarıma, Şube Başkanımız Mahmut Bıyıklı başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum."



Program sonunda ayrıca Mahmut Bıyıklı tarafından, Sultanbeyli Belediyesi'nin katkılarıyla yayına hazırlanan "Kültüre Adanmış Bir Ömür" isimli söyleşi kitabı katılımcılara hediye edildi.