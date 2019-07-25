0553 313 94 23

Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Özdemir atandı

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine atandı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:30
Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Özdemir atandı

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine atandı.


İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2014 yılında Kilis Belediye Başkan Yardımcılığına atanan Cuma Özdemir, bu görevde 5 yıl bu görevde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine atanan Cuma Özdemir’in atama kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir’in kısa süre içerisinde görevine başlaması bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 12:30
  1. kültür
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsviçre’de 2 dağcının cesedi bulundu
    1. İsviçre’de 2 dağcının cesedi bulundu
    2. Sabah kahvaltılı, öğlen yemekli 5..
    3. İneği ölümden kurtaran veteriner hekim..
    4. İstikbal Mobilya Kayserispor kombine..
    5. Metrobüs arıza yaptı, uzun kuyruklar..
    6. Şanlıurfa'da damdan düşen çocuk..
    7. Balkondan düşen Suriyeli çocuk..
    8. Başkan Kılca, Galericiler Sitesi..
    9. Büyük Taarruzdan kalan patlamamış..
    10. FIFA dünya sıralamasında Cezayir'den..
    11. Kuşadası Belediyesi’nden organik geri..
    12. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    13. İskoçya’dan İngiliz başbakanına rest!..
    14. İki esnaf arasında silahlı kavga: 2..
    15. Malezya’nın 640 kilometrelik demiryolu..
    16. (Özel) Bursa’da acil durum seferberliği
    17. S-400’ler Bulgaristan’ı da karıştırdı
    18. Siyonist İsrail'in gözaltı terörü..
    19. Karadağ'da ilginç müze! Bilet yerine..
    20. "Çalışmalarımız tüm hızıyla devam..
    21. Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Özdemir..
    22. Bolu’da kaçak kazı operasyonu: 6..
    23. Türkiye sosyal medya kullanımında ilk..
    24. Bütün ülke bu anı bekliyordu! Sonuç..
    25. 9 yıl önce "Kurtlar Vadisi Filistin"..
    26. Başkan Yaman, genç çiftin mutluluğuna..
    27. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    28. (Özel) Bursa’nın deprem haritası..
    29. İdlib'e yoğun hava saldırıları: 7 ölü
    30. Ünlü orkestra şefiİbrahim Yazıcı..
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı