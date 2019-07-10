Kültür ve Turizm Bakanlığından üniversitelerle "telif hakları" iş birliği

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, telif haklarına ilişkin 6 üniversiteyle yapılan iş birliğinin sadece bu kurumları değil meslek birlikleri, üreticiler, eser sahipleri ve bu konuda faaliyet yürüten herkese hizmet edeceğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Telif Hakları Eğitim Merkezi Tanıtım Toplantısı ve Üniversitelerle İş birliği Protokolü" imza töreni Bakanlığın Ulus'taki tarihi binasında düzenlendi.



Programın açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Bakanlıkla telif hakları konusunda iş birliği yapmayı kabul eden üniversitelerin rektörlerine teşekkürlerini iletti.

Yavuz, Türkiye'de kültür ve sanat alanındaki içerik üretiminin son 15 yılda arttığını ve derinleştiğini belirterek, eserlerin sağlam bir fikri mülkiyet sistemi dahilinde kullanıma sunulmasının çok kıymetli olduğunu söyledi.

Telif haklarının gelişmesi için kurumlar arasında sinerji oluşması gerektiğini belirten Yavuz, "Kurduğumuz Eğitim Merkezine bu işe talip olan 6 üniversitemizi de dahil ederek, bu iş birliğini başlatmış oluyoruz. Başlattığımız iş birliği sadece 7 kurumu ilgilendiren bir konu değil. Kamu kurumları, meslek birlikleri, üreticiler, eser sahipleri, yayıncılar, yapımcılar ve faaliyet alanlarında konuya dokunan herkese hizmet edecek bir iş birliğine imza atıyoruz." ifadesini kullandı.

Yavuz, iş birliği ile telif haklarını güçlendirmeyi ve bütün bir sistemin temelini atmayı hedeflediklerini belirtti.

Kültür endüstrisinin önemli bir alan olduğuna da işaret eden Yavuz, "Kültür endüstrisinin hak ettiği yerde olduğunu düşünmüyorum. Aslında katma değeri olan bir alan. Ciddi çalışmaların yapılması ve fikri mülkiyet sistemin kurumsallaştırılması gerekiyor." diye konuştu.

İş birliğine katılan üniversiteleri tebrik eden Yavuz, kültür endüstri, kültür yönetimi, fikri mülkiyet alanlarında yaptıkları çalışmalarla zihinsel üretime katkı sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.

- Kültür endüstrileri ekonomiye katkı sunuyor

Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent ise yaratıcı kültür endüstrilerinde ortaya konan yüksek katma değerli ürünlerin ekonomi ve kültür sanata katkı sunduğunu ifade etti.

Taşkent, Genel Müdürlük bünyesinde kurulan Telif Hakları Eğitim Merkezince, alana ilişkin ihtiyaç analizleri oluşturduklarını, bunları talepte bulunan kurum ve kuruluşlara aktardıklarını belirtti.

Merkezin ilgili Bakanlıklar, kamu kurumları ve meslek birlikleri ile iş birliğine gittiğini dile getiren Taşkent, "Kurulan iş birliklerinin akademik düzlemde somut adımı ve kanıtı olarak bugün, bünyelerinde Uygulama ve Araştırma merkezleri bulunan 6 üniversitemiz ile iş birliği protokolü imzalamanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

- "Kültür bilincinin oluşturulmasını desteklemeliyiz"

Açılış konuşmalarının ardından, Ankara Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektör ve Rektör Yardımcıları iş birliği protokolünü imzaladı.

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, Başkent Üniversitesinin Yaratıcı Kültür Endüstrileri Uygulama ve Araştırma Merkezinde son iki yıldan beri yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti. Haberal, STK'lar ve belediyelerle yakın iş birliğini sürdürdüklerini aktardı.

"Telif hakları alanındaki mücadeleyi yasalarla ve birtakım kurallarla sürdürürken, diğer taraftan kültür bilincinin de oluşturulmasını desteklemeliyiz." diyen Haberal, Başkent Üniversitesinin bu alana katkı sunmaya devam etmek istediğini söyledi.

- Fikri Mülkiyet Hukuku Doktora Programı açıldı

Ankara Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Abdulkadir Gürer ise üniversite olarak fikri ve sınai hakların uygulamasını yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacıyla 1997'de Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezini kurduklarını anımsattı.

Gürer, "Ankara Üniversitesi olarak yakın zamanda Fikri Mülkiyet Hukuku Doktora Programı açtık. Bu alana özellikle önem veriyoruz. Bakanlığımıza, üniversitelere organizasyonun içinde yer almasına imkan verdiği için teşekkür ediyorum." dedi.

Programa, Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tunç Bozbura, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Güney, Ankara Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Abdulkadir Güney, İstanbul Bilgi Üniversitesi Vekil Rektör Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan katıldı.