0553 313 94 23

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'ne 2018 yılında Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi Ara Güler Müzesi layık görüldü - Ödüller, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak

05 Ocak 2019 Cumartesi 10:02
Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'ne "Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti" ile "Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) Ara Güler Müzesi" layık görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlıkça 1979 yılından beri her yıl dağıtılan ve 2016 yılından itibaren de "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri" adıyla anılan büyük ödüllerin bu yılki sahiplerinin belli olduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Seçkin eserleri ve örnek hayatları ile kültür ve sanat yaşamımıza önemli katkı sağlayan kişiler ile üstün nitelikli eser ve uygulamalarıyla takdir toplayan kurum ve kuruluşları millet ve devlet adına ödüllendiren Bakanlık Özel Ödülleri'ne 2018 yılında 'Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti' ile 'Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi Ara Güler Müzesi' layık görüldü. Türk kültür ve sanatının gelişmesine, yurt ve dünya düzeyinde yücelmesine katkıda bulunan özgün eser, uygulama, yorum veya bilimsel araştırmalar için verilen ödüller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sahiplerini bulacak."

Açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin Türkiye'nin eriştiği kültür düzeyini başarılı bir şekilde anlatan eğitici çalışmalar ve üretimler ile hizmet ve eserlerini gelecek nesillere aktarmak için özveriyle çalışan topluluk veya kuruluşları teşvik etmek amacıyla verildiği aktarıldı.

Bu yılki ödüllerin eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy başkanlığında, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Prof. Dr. İskender Pala, Prof. Dr. Erol Parlak ve Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün'den oluşan jüri tarafından belirlendiği ifade edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 10:02
  1. Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) Ara Güler Müzesi'
  2. Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti'
  3. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  4. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Poşet tüketimi yüzde 50 azaldı
    1. Poşet tüketimi yüzde 50 azaldı
    2. Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor
    3. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel..
    4. Esnaf ve KOBİ’ler de kalıcı tedbir..
    5. "Annenin sadakatsiz davranışı velayete..
    6. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    7. İhracatta tarihi rekor 168 milyar..
    8. SGK prim borçlarında son ödeme tarihi..
    9. Bizzat Sisi açıkladı: İsrail ile..
    10. Rus denizciler kaçırıldı
    11. Sözleşmelerde 48 ay sinyali
    12. Tamamen aile odaklı! Banu Evleri..
    13. Anahtar teslimlerinde rekor kırılacak
    14. 2019’a zamsız girildi… Yeter ki seç,..
    15. Hain plan ortaya çıktı! İlçeyi..
    16. Gözler Emlak Konut’ta
    17. Günün âyet ve hadisi
    18. ABD savaş gemisini bombalamıştı.....
    19. Yavrularını alevler arasında sanan..
    20. Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı!..
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Abdullah Gül'ün kuracağı partiye mi katılacak? İddiaların hedefindeki vekil kayıplara karıştı
    Abdullah Gül'ün kuracağı partiye mi katılacak? İddiaların hedefindeki vekil kayıplara karıştı
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"

    Günün Karikatürü

    5 Ocak 2019
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!
    Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!