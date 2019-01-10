ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde kurduğumuz Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, bu alandaki politikaların inşasına katkı verecek, yapılan çalışmaları da takip edecek." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni'nde bir konuşma yaptı.



Millet hayatının en sahih, en sağlam kayıtlarını tutanın arşivler değil, kültür, edebiyat, sanat adamları ve onların ürünleri olduğunu belirten Erdoğan, "Bizim sanatımızda, mimari eserimiz sadece mimari eser değil, taştan, ahşaptan daha fazlasıdır. Bizim sanatımızda, musiki eseri sadece sözden, notadan ibaret değil, besteden güfteden ibaret değil, sesten ibaret değil, bundan daha fazlasıdır." ifadesini kullandı.

"(Şiir geldi kelimeye dayandı) diyor ya bir şairimiz, bizim sanatımız da şiir sadece kelimelerden, ahenkten ibaret değildir. Bundan daha fazlasıdır." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hangi sanat dalında olursa olsun, devletimize düşen nitelikli üretimi desteklemek, bu üretimin küresel ölçekte paylaşımını sağlamaktır. Çoğumuzun popüler kültür ürünü diye burun kıvırdığı üretimlerin, bunu üreten milletler adına dünyada nasıl bir nüfus oluşturduğunu bugün çok daha iyi anlıyoruz. Milletler için bazen diplomasiyle, askeri güçle, ekonomik güçle kazanılamayacak başarılar, bir müzik eseri, bir edebiyat eseri, bir sinema eseri ile kazanılmaktadır. İletişimin hızının baş döndürdüğü günümüzde kültür ve sanatın etkileme ve dönüştürme gücü geçmiş zamanlarla kıyaslanmayacak kadar önemli hale gelmiştir."

Erdoğan, bu topraklardaki birlik, beraberlik ve muhabbetin gerisinde kültür ve sanat alanındaki eşsiz zenginliğin ve hazinelerin bulunduğunu, mal varlığını korumak ve geleceğe taşımak için kültür ve sanatın gücüne, etkisine, kapsayıcılığına ihtiyacın olduğunu anlatan Erdoğan, "Gençlik yıllarında kültür ve sanat faaliyetleri çok önemli yer tutmuş olan birisi olarak sorumluluk üstlendiğimiz her yerde bu konuya ehemmiyet verdik." dedi.

- "Kültür sanata hep özel önem verdik"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde, şehrin diğer meselelerine çözüm üretmenin yanı sıra kültür ve sanat alanında da çok büyük işlere, eserlere, çalışmalara imza attıklarını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Hükümetlerimiz döneminde de kültür sanat alanına hep özel önem verdik. Bu yöndeki projeleri özellikle himaye ettik. Kültür ve sanat insanlarımızla sürekli istişare halinde olmaya, onların birikimlerinden istifade etmeye ihtimam gösterdik. AK Partili belediyeleri de bu doğrultuda teşvik ederek medeniyet değerlerimize sahip çıkılmasını sağlamaya çalıştık. Buna rağmen hep söylediğim gibi geçtiğimiz 16 yıla baktığımda kültür sanat alanında yeteri kadar mesafe katedememiş olmamızdan dolayı hep hayıflanırım, iç geçiririm. Kültür sanat meselesini ülkemiz ve milletimiz bakımından en az terörle mücadele, en az dış politika, en az temel hizmet alanları kadar önemli bir beka meselesi olarak görüyorum. İnşallah yeni dönemde bu eksiğimizi giderecek, ülkemizde kültürü, sanatı, mimariyi, şehirciliği hak ettiği seviyeye getireceğiz. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığımıza çok büyük görevler düşüyor."

Turizm alanında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un müktesebatı nedeniyle içlerinin büyük ölçüde rahat olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kültür sanat konularında da Sayın Bakanımızın ekibiyle birlikte ülkemize tarihi bir hamle yaptıracağına inanıyorum. Cumhurbaşkanı olarak attığınız her adımda yanınızda olduğumu bilmenizi isterim. Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde kurduğumuz Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, bu alandaki politikaların inşasına katkı verecek, yapılan çalışmaları da takip edecek." diye konuştu.

- "Attığınız her adımda yanınızdayım"



2018 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödüllerine layık görülen Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi Ara Güler Müzesi temsilcilerini tebrik eden Erdoğan, kendi alanlarında Türkiye'nin kültür sanat hayatına önemli katkılar sağlamaya devam edeceklerine inandığı bu kurumların faaliyetlerine destek olan herkese teşekkürlerini iletti.

Erdoğan, Türkiye'nin tüm kültür sanat insanlarına hassaten sevgilerini ve şükranlarını sundu.

- Törenden notlar

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti" adına bestekar ve Cemiyet Başkanı Amir Ateş ile "Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) Ara Güler Müzesi" adına Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'e ödüllerini verdi.

Ödül töreninde, Amir Ateş, sözleri Hazreti Muhammed için yazılan bestesi kendine ait "Bir Kızıl Goncaya Benzer" adlı şarkı ile ilahi seslendirdi. Programda ayrıca ödüle layık görülen kurumları tanıtan film gösterimi yapıldı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri, Türkiye'nin eriştiği kültür düzeyini başarılı bir şekilde anlatan eğitici çalışmalar ve üretimler ile hizmet ve eserlerini gelecek nesillere aktarmak için özveriyle çalışan topluluk veya kuruluşları teşvik etmek amacıyla veriliyor.



(Bitti)