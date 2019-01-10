Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatın olmadığı yerde hayatın olmayacağını vurgulayarak, "Bir milleti anlamak için kültürüne, kültürünü görmek için sanatına bakmak gerekir." dedi.

Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri töreninde konuştu.

"Samimi münasebetleri ve derin muhabbetleri ile her vesilede sanatçılarımızın yanında bulunan, ödül törenimizde bizleri ev sahipliğiyle onurlandıran, Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum." diyerek sözlerine başlayan Ersoy, kültürün, bir milletin tarihi boyunca sahip olduğu, ürettiği ve gelecek nesillere aktardığı soyut ve somut tüm varlığını kapsayan, muazzam bir olgu olduğunu anımsattı.

Mızrabından kalemine bu hafızanın katipleri olup, değerleri canlı tutan sanatçılara saygılarını sunan Ersoy, sonsuzluğa uğurlanan ustalara Allah’tan rahmet diledi.

Ersoy, ödül töreninin sanatçılara duyulan vefanın ve minnetin bir ifadesi olduğuna işaret ederek, "İnanıyorum ki gelecek nesillerimiz de sizlerden el alarak yetişen genç sanatçılarımızla zenginleşecek ve güçlenecektir." diye konuştu.

Bakan Ersoy, 1979'dan beri kültür ve sanatın her dalında, faaliyetleri ve başarıları nedeniyle sanatçılara ödüller takdim edildiğini belirterek, sanatı ve sanatçıyı himaye eden, gelişmesine ve gelecek kuşaklara aktarılmasına vesile olan kurumları da taltif ettiklerini bildirdi.

- "Ara Güler'i saygıyla yad ediyorum"

Bu yılki ödüllere de bu anlamda çok kıymetli çalışmalar gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye devam eden, iki kurumun uygun görüldüğünü ifade eden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"17 Ekim 2018’de büyük bir ustaya veda ettik. Ara Güler, anı karelere nakşettiği muazzam bir arşivi, o arşivde dile gelen, fotoğraf sanatının zaman ve mekan içindeki yol hikayesini bizlere miras bırakarak aramızdan ayrıldı. Ne mutlu ki henüz o hayattayken başlayan bir çalışmayla bu miras bugün güven altında.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin ilkini, Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi ile Ara Güler Müzesi'ne takdim etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Ara Güler'i bir kez daha saygıyla yad ederken, Türkiye'nin uluslararası standartlara sahip ilk fotoğraf sanatçısı müzesi olma özelliğini taşıyan bu eserde, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

İkinci ödüle Türk musikisi alanında faaliyet gösteren, köklü bir kurumun layık görüldüğünü belirten Ersoy, Emin Ongan Musiki Cemiyetinin Türk musikisine hizmette 100 yılı geride bıraktığını vurguladı.

Ersoy, cemiyetin yetiştirdiği nice değerle, hem Türk müziğine hem sanat hayatına etkisinin tartışılmaz olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hocaların hocası olarak bildiğimiz Emin Ongan'ı, kendi adlarıyla bütünleştirerek ölümsüzleştiren, Üsküdar Musiki Cemiyetinin Türk müziğine katkıları tüm takdirlerin de ötesindedir. Bu duygularla yönetim kurulu üyelerine, öğretmenlerine ve sanatçılarına teşekkürü bir borç biliyor ve kendilerine bu ödülü takdim etmekten duyduğum mutluluğu, ifade etmek istiyorum."



"Düşüncem o ki sanat olmayan yerde hayat olmaz. Bir milleti anlamak için kültürüne, kültürünü görmek için sanatına bakmak gerekir." değerlendirmesinde bulunan Ersoy, milletin binlerce yıllık tarihiyle var ettiği eşsiz kültürünü ölümsüzleştiren, günümüze taşıyan ve nice yeni zenginlikler ekleyerek geleceğe miras bırakan, tüm sanatçılara ve kurumlara şükranlarını sundu.

