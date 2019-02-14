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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kapadokya’daki inşaatın yıkımına başlandığını açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, peri bacalarının bulunduğu bölgede kaçak ve çarpık yapılaşmaya karşı verdiği talimatlar doğrultusunda Nevşehir’in Göreme beldesinde 2 pafta 9423 parselde yapıldığı belirlenen inşaat hakkında yıkım kararı alındığını ve yıkıma başlandığını açıkladı.

14 Şubat 2019 Perşembe 13:30
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kapadokya’daki inşaatın yıkımına başlandığını açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, peri bacalarının bulunduğu bölgede kaçak ve çarpık yapılaşmaya karşı verdiği talimatlar doğrultusunda Nevşehir’in Göreme beldesinde 2 pafta 9423 parselde yapıldığı belirlenen inşaat hakkında yıkım kararı alındığını ve yıkıma başlandığını açıkladı.


Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, Nevşehir’in Göreme beldesinde otel inşaatı yapıldığına ilişkinhaberlerin basına yansımasının ardından söz konusu inşaatın durdurulduğunun dün kamuoyu ile paylaşıldığı belirtilerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kültür ve medeniyetler beşiği olan yurdumuzun eşsiz zenginliklerini korumak için gösterdiği derin hassasiyet ve tavizsiz tutum, Bakanlığımız tarafından sarsılmaz bir ilke olarak kabul edilmektedir. Bakanlığımızın peri bacalarının bulunduğu bölgede kaçak ve çarpık yapılaşmaya karşı verdiği talimatlar doğrultusunda Göreme beldesinde 2 pafta 9423 parselde yapıldığı belirlenen inşaat hakkında yıkım kararı alınmış ve yıkıma başlanmıştır. Ayrıca Bakanlığımız tarafından kurulan komisyonla Kapadokya bölgesinde çok hızlı bir şekilde incelemeler yapılacak ve tespit edilen kaçak ya da çarpık yapılarla ilgili kararlar aynı hızla alınarak uygulamaya konacaktır" denildi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:30
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