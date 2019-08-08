Kültür ve Turizm Bakanlığı, Haziran ayı verilerinin sisteme aktarılmasının ardından konaklama istatistiklerini açıkladı. Açıklanan veriler Bakanlık işletme belgeli ve belediye belgeli tesisleri kapsıyor. 2019 Haziran ayında doluluk oranı 64,53 olarak beli Kültür ve Turizm Bakanlığı, Haziran ayı verilerinin sisteme aktarılmasının ardından konaklama istatistiklerini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Haziran ayı verilerinin sisteme aktarılmasının ardından konaklama istatistiklerini açıkladı. Açıklanan veriler Bakanlık işletme belgeli ve belediye belgeli tesisleri kapsıyor. 2019 Haziran ayında doluluk oranı 64,53 olarak belirlendi.

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