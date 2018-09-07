Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy: İzmir'e gelen turist sayısı iki katına çıkacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir'deki temasları kapsamında Bornova ilçesinde inşaatı devam eden kültür merkezinde inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti İzmir İl Başkanlığına geçen Ersoy, burada partililere hitaben yaptığı konuşmada, İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılışına katıldığını anımsatarak, bu fuarın sosyokültürel yapısıyla diğer fuarlardan ayrıldığını söyledi.

Yerel seçimlerin mart ayında yapılacağını anımsatan Bakan Ersoy, "Omuzlarınızda büyük bir yük var, sizinle birlikte benim de omuzlarımda büyük bir yük var çünkü İzmir turizm bölgesi, kıyılardan ben de sorumlu olduğum için sizinle omuz omuza koordineli bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Hem seçimler hem de İzmir ve turizmle ilgili sorunları daha yakından görmek ve çözüm politikaları için sıkça geleceğim İzmir'e." dedi.

Bakan Ersoy kentin transport, uçak ve ulaşımla ilgili sorunlarını bildiğini ve bunlarla ilgili görüşmeler yaptıklarını aktardı, çok yakın zamanda bunlarla ilgili açıklamalar yapacaklarını ifade etti.

İzmir'in çok önemli bir turizm destinasyonu adayı olduğunu vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"İzmir birçok turizm destinasyonunun varış ve çıkış noktası olabilir. Sadece İzmir merkez değil Çeşme de bu amaçla kullanılabiliyor. İzmir'in değerlerinin ön plana çıktığı ve 2019 itibarıyla misafir sayısının hızla yükseldiği bir program yapacağız. 5 yıllık bir program dahilinde biz gelen turist sayısının ikiye katlayacağını düşünüyoruz. Yalnız biraz daha turizme açık bir vizyon olması lazım İzmir'de, İzmirlilerin bir özelliği var fazla sahipleniyorlar şehirlerini ama turizm biraz paylaşmak gerektiriyor, çok sahiplenirseniz olmuyor, ziyaretçilerle biraz paylaşmanız gerekiyor. Ben İzmir'in çok büyük bir potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. İnşallah mart ayında da seçimlerde başarılı olabilirseniz, zaferle taçlandırabilirseniz o zaman turizm açısından da daha hızlı hareket edebiliriz. Ortak politikalar üretmemiz daha kolay oluyor." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de ziyaretinden dolayı Bakan Ersoy'a teşekkür ederek, yeni sistemde sorunların hızlı bir şekilde çözüldüğünü belirtti.