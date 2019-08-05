Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Turizm geliştirme fonu onaylandı. Eylül-Ekim gibi yürürlüğe girecek." Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Turizm geliştirme fonu onaylandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Turizm geliştirme fonu onaylandı. Eylül-Ekim gibi yürürlüğe girecek."

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