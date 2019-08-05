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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Turizm geliştirme fonu onaylandı. Eylül-Ekim gibi yürürlüğe girecek."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Turizm geliştirme fonu onaylandı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 20:16
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Turizm geliştirme fonu onaylandı. Eylül-Ekim gibi yürürlüğe girecek."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Turizm geliştirme fonu onaylandı. Eylül-Ekim gibi yürürlüğe girecek."

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 20:16
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