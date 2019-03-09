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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon'da

Bakan Ersoy, restorasyonu süren Ayasofya Camisi'ni ziyaret etti

09 Mart 2019 Cumartesi 18:21
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon'da

TRABZON (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu yaptırılan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Ersoy, Ortahisar ilçesine bağlı Ayasofya Mahallesi'nde bulunan ve restorasyon çalışmaları süren Ayasofya Camisi'ni ziyaret etti, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Vatandaşlarla da sohbet eden Ersoy'a incelemeleri sırasında Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile diğer ilgililer eşlik etti.

Ersoy, daha sonra Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Akhisarspor arasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı izledi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 18:21
  1. Ayasofya Camisi inceleme
  2. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  3. Trabzon

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