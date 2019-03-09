Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Trabzon’da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli ziyaretlerde ve incelemelerde bulunmak üzere Trabzon’a geldi.

Trabzon Havalimanı’nda yapılan karşılama sonrası Trabzon Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Ersoy, burada valilik şeref defterini imzaladı. Daha sonra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Bahar Ayvazoğlu, Salih Cora, eski milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ile birlikte bir görüşme gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir otelde turizm sektör temsilcileri ile toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantının ardından bakan Ersoy, 3,5 yıldır restorasyon çalışmaları süren ve Mayıs ayında birinci kısmının ziyarete açılması beklenen Sümela Manastırı’nda incelemelerde bulunmak üzere Maçka İlçesine hareket etti.