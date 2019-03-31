0553 313 94 23

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy oyunu kullandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:- "Çok güzel demokratik bir ortamda güzel bir seçim oluyor. Türkiye'ye hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başladığı gibi huzurlu bir şekilde bitecek inşallah"

31 Mart 2019 Pazar 13:51
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy oyunu kullandı

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullandı.

Ersoy, ailesiyle birlikte oyunu kullanacağı Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geldi.

Oyunu 1336 numaralı sandıkta kullanan Ersoy'a eşi Pervin Ersoy, çocukları Mehmet Reşat Ersoy ve Aslancan Ersoy eşlik etti.

Oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Ersoy, "Çok güzel demokratik bir ortamda güzel bir seçim oluyor. Türkiye'ye hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başladığı gibi huzurlu bir şekilde bitecek inşallah." dedi.

Zarfı sandığa oğluyla birlikte atmasının sorulması üzerine Ersoy, "Tanışsın istedim, sistemle, demokrasiyle, öğrensin istedim. Onlar da gördüler." şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 13:51
  1. Kültür ve Turizm Bakanı
  2. Mehmet Nuri Ersoy
  3. oy kullandı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Malatya'daki seçim kavgası) Bugün siyaset yapma günü değildir. Bu olaylar siyaset yapma meselesi değildir. Partiler arasındaki bir husumet, gruplar arasındaki bir husumet gibi sunulması şeklinde bir sorumsuzluktan kaçınmak g
    1. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
    2. Kadıköy'de muhtar adayları yakınları..
    3. Kaymakam Pişkin ve Başkan Şahin oyunu..
    4. Beşparmak Kahramanından birlik mesajı
    5. Oy kullanmak için sıra beklerken kalp..
    6. Denizli’de 5 büyüklüğünde deprem
    7. 'Dedelerin dedesi', 105 yaşında oy..
    8. Aksaray’a şehit ateşi düştü
    9. Başakşehir’de ‘Engelsiz’ seçim
    10. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
    11. AFAD:"Denizli, Acıpayam’da 4,9..
    12. Denizli'de 4,9 büyüklüğünde deprem
    13. Bekçiler ilk kez yerel seçimlerde..
    14. Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan..
    15. Ortaca’da adaylar oylarını kullandı
    16. Adana'da okul bahçesinde tekme tokat..
    17. FETÖ’cü karı-koca havalimanında sahte..
    18. Kuşadası’nda oy kullanan soluğu..
    19. Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir..
    20. Cumhur İttifakı Büyükşehir Adayı Yücel..
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin