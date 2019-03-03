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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:

"Merkezi yönetim olarak yerel idarelerle uyumlu çalışabildiğimiz zaman çok daha hızlı sonuç alıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde de zaten hem surat hem etkili sonuç almak önemli"

03 Mart 2019 Pazar 13:15
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:

ADANA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Merkezi yönetim olarak yerel idarelerle uyumlu çalışabildiğimiz zaman çok daha hızlı sonuç alıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde de zaten hem surat hem etkili sonuç almak önemli." dedi.

Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile Çukurova ilçesindeki MHP'nin seçim bürosunu ziyaret etti.

Burada Cumhur İttifakı'nın desteklediği MHP Çukurova Belediye Başkan Adayı Yusuf Baş'a başarılar dileyen Ersoy, şehirde güzel bir heyecanın olduğunu söyledi.

Yerel yönetimlerin önemine değinen Ersoy, şöyle konuştu:

"Merkezi yönetim olarak yerel idarelerle uyumlu çalışabildiğimiz zaman çok daha hızlı sonuç alıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde de zaten hem surat hem etkili sonuç almak önemli. İnşallah sizler de başarılı olursunuz, ortak bir şey üretmek için gerekli zemin oluşur. Ana hedef Adana'yı daha iyi yerlere getirmek, gelirlerini arttırmak. Turizm artık Türkiye açısından stratejik sektör oldu. Bu stratejik sektörden Adana'nın da mutlaka bir pay alması gerekiyor. Mevcut gelirini birkaç katına çıkaracak potansiyeli de var."

Ersoy, el birliğiyle Adana'yı yukarı doğru taşıyacaklarını söyledi.

Yusuf Baş da Çukurova için güzel projelerinin bulunduğunu belirtti.

Ersoy, kentteki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Şerif Güler ve partililerle basına kapalı görüşme yaptı.

Daha sonra Ersoy, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile Turgut Özal Bulvarı'nda esnafı ziyaret ederek, hayırlı işler dileğinde bulundu.

Bir kafede kahve içen Bakan Ersoy, vatandaşlarla da sohbet ederek MHP Çukurova Belediye Başkan Adayı Yusuf Baş'a destek istedi.

Bakan Ersoy esnaf ziyaretinin ardından bir restoranda sektör temsilcileriyle basına kapalı toplantı yaptı.





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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 13:15
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