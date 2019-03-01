Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "18 Mayıs Müzeler Günü’nde Sümela Manastırı’nın ilk bölümünü ziyarete açıyoruz" dedi.
IHAAW101149-GEN/01-03-2019- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "18 Mayıs Müzeler Günü’nde Sümela Manastırı’nın ilk bölümünü ziyarete açıyoruz" dedi.01 Mart 2019 Cuma 10:17
IHAAW101149-GEN/01-03-2019- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "18 Mayıs Müzeler Günü’nde Sümela Manastırı’nın ilk bölümünü ziyarete açıyoruz" dedi.01.03.2019 10:11:49TSINNNN
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