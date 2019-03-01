Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "18 Mayıs Müzeler Günü’nde Sümela Manastırı’nın ilk bölümünü ziyarete açıyoruz" dedi. IHAAW101149-GEN/01-03-2019- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "18 Mayıs Müzeler Günü’nde Sümela Manastırı’nın ilk bölümünü ziyarete açıyoruz" dedi.

IHAAW101149-GEN/01-03-2019- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "18 Mayıs Müzeler Günü’nde Sümela Manastırı’nın ilk bölümünü ziyarete açıyoruz" dedi.01.03.2019 10:11:49TSINNNN

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