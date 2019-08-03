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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan bayram tatili açıklaması

Bakan Mehmet Nuri Ersoy:- "Kurban Bayramı, tam yüksek sezonun ortasına denk geldi. (Bayram tatili) 9 gün olması, 5 gün olması bir şey ifade etmiyor, değişmiyor. Zaten yerlerin çoğu da dolu. Kabinenin vereceği bir karar, benim şahsen Bakanlık olarak karar verebileceğim bir konu değil ama ihtiyaç da kaldığını sanmıyorum"- "Turist sayısında çok ciddi artış var. Bu sene inşallah ortalamada yüzde 13 ile 15 arası turist sayısında artış karşılayacağız. Rakamlar öyle gösteriyor. 50 milyon hedefini aştık, aşacağız gibi gözüküyor. 51 hatta 52 milyon turist sayısını yakalayacağız gibi gözüküyor"

03 Ağustos 2019 Cumartesi 23:08
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan bayram tatili açıklaması

MUĞLA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kurban Bayramı, tam yüksek sezonun ortasına denk geldi. (Bayram tatili) 9 gün olması, 5 gün olması bir şey ifade etmiyor, değişmiyor. Zaten yerlerin çoğu da dolu. Kabinenin vereceği bir karar, benim şahsen Bakanlık olarak karar verebileceğim bir konu değil ama ihtiyaç da kaldığını sanmıyorum." dedi.

Ersoy, Bodrum ilçesinde katıldığı 17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum Kalesi'nin tadilatıyla ilgili bu yıla yetiştirme sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kale içindeki sahneyi de tamamladıklarını ifade eden Ersoy, "Burada öncelikli amacımız Bodrum'un içine o eski canlılığını getirmede bir faydamız olsun. Bu olumlu gelişmelere bir taş da biz koyalım diye düşünmüştük. Amacımıza da ulaştık. Kale içinde haftada en az iki kez organizasyon gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Doluluğun kendisini çok mutlu ettiğini belirten Ersoy, şöyle konuştu:

"İnşallah Bodrum Kalesi'nin ikinci kalan kısmını da eylülde ihalesini tamamlayıp söz verdiğimiz gibi 18 Mayıs 2020'de ikinci etabı da açarak kaledeki restorasyon çalışmasını tamamlamış olacağız ve bu gösterilere özel sektörün de katılacağı daha geniş programlar şeklinde devam edeceğiz.

Bodrum merkezine eski canlılığını tekrar getireceğiz."

- "Bayramda dolulukta sıkıntı yaşanmayacak"

Ersoy, Kurban Bayramı'nın tam yüksek sezonun ortasına denk geldiğini söyledi.

Bayram tatiline ilişkin, "9 gün olması, 5 gün olması bir şey ifade etmiyor, değişmiyor." diyen Ersoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Zaten yerlerin çoğu da dolu. Ben öğrendim otelci arkadaşlardan. Öyle bir ihtiyaç olduğunu da sanmıyorum. Kabinenin vereceği bir karar, benim şahsen Bakanlık olarak karar verebileceğim bir konu değil ama ihtiyaç da kaldığını sanmıyorum. Zaten Bodrum'da otellerin hepsi dolu.

Bu bayramda doluluklarda bir sıkıntı yaşanmayacak."

Turizm sezonunun oldukça iyi gittiğine dikkati çeken Ersoy, turist sayısında çok ciddi artış olduğunu söyledi.

"Bu sene inşallah ortalamada yüzde 13 ile 15 arası turist sayısında bir artış karşılayacağız. Rakamlar öyle gösteriyor." ifadelerini kullanan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, şunları dile getirdi:

"50 milyon hedefini aştık, aşacağız gibi gözüküyor. 51 hatta 52 milyon turist sayısını yakalayacağız gibi gözüküyor. Bizim bundan sonraki 2023'e koyduğumuz iddialı hedefimiz var, biliyorsunuz 75 milyon turist hedefimiz var. Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansıyla bu hedeflerle ilgili, çok ciddi çalışmalarımız olacak. Kasım ayı itibarıyla da bu çalışmalara yoğun şekilde başlayacağız.

Türkiye'nin global tanıtımıyla ilgili. Hem turist pazarlarında çeşitlemeyi ön plana çıkartacağız hem nitelikli turiste daha yoğunlaşarak, bir tanıtım yaparak mevcut potansiyelimizi de koruyacağız. İnşallah Türkiye, 2023 hedeflerine emin adımlarla gidiyor, başaracağız."

- "Bodrum bizim gözbebeğimiz"

Bodrum'un yapılaşmasından kaynaklanan, 2-3 ayla sınırlanan turizm potansiyeli bulunduğunu, ilk hedeflerinin sezonu uzatmak ve ikinci hedeflerinin de 12 aya yaymak olduğuna dikkati çeken Ersoy, bununla ilgili bütün çalışmaları yapacaklarını vurguladı.

Bodrum'da 12 ay turizm yapılabildiği takdirde çalışanların da sektörde kalmasının sağlanacağına dikkati çeken Ersoy, şunları belirtti:

"Kaliteli personelin yetişmesini sağlıyorsunuz, yetişmiş kaliteli personelin de sektörde kalarak başka bir sektöre geçmesini engellemiş oluyorsunuz. Bodrum bizim gözbebeğimiz, çok önemli bir markamız ama yerelde çok önemli markamız. Onu uluslararası bir marka yapmak istiyoruz. Hak ettiği yere gelmesini istiyoruz.

2-3 aylık bir sezonla kısıtlı değil, 8 aylık, 12 aylık sezona yayılmış bir Bodrum görmek istiyoruz."

Bodrum'un İstanbul gibi büyükşehirlerden göç aldığına işaret eden Ersoy, "Bodrum çok önemli bir kasaba ancak yakında kasaba olmaktan da çıkacak. Kış nüfusu da çok yüksek. Hava trafiği de onu gösteriyor zaten ama amacımız burayı sadece Türklerle sınırlamamak, yabancı turistin de olduğu çok güzel karma bir tatil merkezi haline getirmek." görüşünü paylaştı.

Bakan Ersoy'a gecede eşi Pervin Ersoy da eşlik etti.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 23:08
  1. - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  2. Bodrum
  3. Kurban Bayramı
  4. Muğla
  5. Turizm

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