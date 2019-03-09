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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Sümela Manastırı’nın 2. etabını 18 Mayıs 2020’de ziyarete açacağız”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sümela Manastırı’nın 1.

09 Mart 2019 Cumartesi 15:49
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Sümela Manastırı’nın 2. etabını 18 Mayıs 2020’de ziyarete açacağız”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sümela Manastırı’nın 1. Etabının restorasyonunun başarılı bir şekilde tamamlanmak üzere olduğunu belirterek “18 Mayıs 2019 Dünya Müzeler Günü’nde birinci etabını ziyarete açıyoruz. 2 etabın açılışı 2020’nin sezon sonu olacaktı. Onu da erkene çekerek 18 Mayıs 2020’ye 2. etabı yetiştirme kararı aldık” dedi.


Bakanlığı ile ilgili çeşitli ziyaretlerde ve incelemelerde bulunmak üzere bugün Trabzon’a gelen Bakan Ersoy, restorasyon çalışmaları 3,5 yıldır süren Sümela Manastırı’nda incelemelerde bulundu. İncelemesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, “Eylül ayındaki ziyaretimizde Sümela Manastırı’nın açılışının hızlandırmak için yeni bir programa geçme kararı aldık. İki etaba böldük. Daha erken açabilmek için. Birinci etabı başarılı bir şekilde tamamlamak üzereyiz. 18 Mayıs 2019 Dünya Müzeler Günü’nde birinci etabını ziyarete açıyoruz. Bugün de çok geniş kapsamlı bir toplantı yaptık. Toplantı sonunda özellikle 2. etabın da hızlanması için yapılması gerekenler konusunda mutabakata vardık. 2020’nin sezon sonu olacaktı 2. etabın açılışı. Onu da erkene çekerek 18 Mayıs 2020’ye 2. etabı yetiştirme kararı aldık. Taşeronlarımızla da gerekli görüşmeleri, düzenlemeleri finansal desteği vererek inşallah Sümela Manastırı’nın kalan kısmını da 2. etaba yetiştireceğiz” dedi.


Trabzon’daki Ayasofya Camisi ile de bir restorasyon çalışması yapıldığını kaydeden Bakan Ersoy “Biliyorsunuz Vakıflar Genel Müdürlüğü orada bir restorasyon çalışmasına başladı. O da 2020’nin sonunu bulacak bir restorasyon çalışmasıydı. Orada da 2020 sezonunu kaçırmamak için hızlandırma programına aldık. Vakıflar Genel Müdürümüzle de konuştuk. Taşeron firma ile de konuşulup ek finansman da sağlanarak hızlandırılacak. İnşallah 18 Mayıs 2020’de sezon başına Ayasofya’nın restorasyonu tamamlanıp hizmete alınmış olacak” ifadelerini kullandı.


Bakan Ersoy, daha sonra Ayasofya Camisi’ne giderek burada da incelemelerde bulundu.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 15:49
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