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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Malatya’da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bazı açılış ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya’ya geldi.

11 Mart 2019 Pazartesi 12:58
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Malatya’da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bazı açılış ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya’ya geldi.


Sabah erken saatlerde kente gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilk olarak Malatya Valiliğini ziyaret etti. Burada Vali Aydın Baruş ve vali yardımcıları tarafından karşılanan Ersoy, şeref defterini imzaladıktan sonra Valilik Makamında Vali Baruş’tan turizm ve kültür yatırımlarına ilişkin brifing aldı. Daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesini de ziyaret eden Bakan Ersoy, burada da Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’tan bilgi aldı. Ersoy ve beraberindekiler ardından Büyükşehir Belediyesi Sanat Sokağı’nı gezdi. Bakan Ersoy, Türkiye’nin en büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi’ni gezerek yetkililerden bilgiler aldı.


Bakan Ersoy’un bir sonraki durağı ise AK Parti Malatya İl Başkanlığı oldu. Partililer tarafından karşılanan Ersoy, kendilerine iletilen projeleri yerinde görme fırsatı olduğunu söyleyerek, “Başta kültür sanat olmak üzere hangi faaliyetleri burada geliştirebiliriz, arttırabiliriz onları tartışıyoruz. Çok rahat bir şekilde aktarabileceğimiz organizasyonlar, faaliyetler var” şeklinde konuştu. Malatya’da kendilerine 4-5 adet turizm projesi sunulduğunu kaydeden Ersoy, “Biz şehirlerin tanıtımı için biliyorsunuz gruplar yapıyoruz. Malatya’yı da bu grubun içerisine dahil edeceğiz, ona karar vereceğiz hangi grubun içine dahil olacak diye. Muhtemelen Güneydoğu grubunun içerisine dahil edilecek. Bu anlamda biraz tanıtım desteğine ihtiyacı var Malatya’mızın. Bu da zaten bizim en iyi yaptığımız iş. Belli program çerçevesinde tanıtım desteği de vereceğiz. İnşallah burada da turizmle ilgili bir potansiyel oluşması için gereken altyapıyı hazırlayacağız, gerisini de Malatya kendi başaracak" ifadelerine yer verdi.


Bakan Ersoy’un ziyaretlerine AK Parti Malatya Milletvekilleri ile belediye başkanları ve adayları da eşlik ediyor.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:58
  1. kültür
  2. sanat
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