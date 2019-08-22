Kültür ve Turizm Bâkanı Ersoy, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Üstel ile görüştü

KKTC’de temaslarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC Başbakan Vekili, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ile görüştü.

Temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC Başbakan Vekili, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ile görüştü.Önce ikili bir görüşme gerçekleştiren bakanlar daha sonra iki ülkenin heyetleri arasında gerçekleşen toplantıya başkanlık etti.

Bakanlıktaki görüşmede ilk sözü alan Başbakan Vekili, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Ersoy ve heyetini ülkede ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Ersoy’un turizmin içinden biri olduğunu da anımsatan Üstel, T.C. Kültür ve Turizm Bakanının KKTC’yi yakından tanıdığını, sıkıntıları da iyi bildiğini kaydetti.

Üstel, Ersoy ile görüş alışverişinde bulunacaklarını, bakanlıkları arasında yaşanan bazı sıkıntıları ele alacaklarını söyledi.

“Ulaştırmanın iyileştirilmesi ve tanıtımla ilgili strateji üzerine yoğunlaşacağız”

Sonrasında söz alan Konuk Bakan Nuri Ersoy, ev sahipliğinden dolayı Üstel’e teşekkür etti. Turizm Bakanı Üstel’in Ankara ziyaretinde başlattıkları bir çalışmaya işaret eden Ersoy, “İki strateji üzerine yoğunlaşma kararı aldık. Biri ulaştırmanın iyileştirilmesi, diğeri de tanıtımla ilgili strateji oluşturulması. Önceliğimiz yabancı turist ziyaretinin artırılması. Tanıtım ve ulaşım politikasının kalıcı ve sürdürülebilir olması önemli. Bu strateji üzerinde çalışacağız. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu çalışmaya desteğimiz tamdır”şeklinde konuştu.

Türkiye’nin turizmin geliştirilmesi için kendi içinde bazı birimler kurduğunu, bu konuda deneyimli olduklarını belirten Ersoy,“Biz Türkiye’de ortaya ciddi ve yeni hedefler koyduk. 2023’e kadar 75 milyon turist 65 milyar dolar turizm geliri hedefliyoruz. Benzer bir çalışmanın KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı ile yapılması, KKTC’ninde bizim rüzgârımızla beraber turizm pastasından pay alması için gerekli çalışmaları ve stratejileri birlikte oluşturup hayata geçireceğiz” dedi.

Konuk Bakan, Kuzey Kıbrıs’ın turizm potansiyelinin dünyada tanıtılması için bir dizi hamleyi planlayıp 2020 itibarıyla hayata geçirmeyi hedeflediklerini de vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Eylül ayı içinde tamamlamaya çalıştığımız kültür ve turizm protokolü var. Onu da hayata geçireceğiz”dedi.

“Kıbrıs’ın büyük bir ekonomik değeri var”

Ersoy, “Kıbrıs’ın büyük bir ekonomik değeri var. Önemli olan turizm değerlerinin ekonomiye daha iyi şekilde katılını sağlamak” şeklinde konuştu.

Görüşmede,TC Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Toplulukları Başkanı Abdullah Eren, Kültür Varlıkları Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Yatırım İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Neşe Çıldık da hazır bulundu.

Heyete TC Lefkoşa Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ayşe Zeybek, Bakan Üstel’e de Bakanlık Müsteşarı Mustafa Erişmen ve daire müdürleri eşlik etti.