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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Hedefimiz Hatay ve Arsuz’un turizmle anılmasıdır”

HATAY (İHA) – Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay’ın turizm potansiyeli yüksek ilçesi Arsuz’u ziyaret etti.

02 Mart 2019 Cumartesi 21:29
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Hedefimiz Hatay ve Arsuz’un turizmle anılmasıdır”

HATAY (İHA) – Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay’ın turizm potansiyeli yüksek ilçesi Arsuz’u ziyaret etti.


Hatay ziyaretleri kapsamında Arsuz ilçesini ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı konuşmada Samandağ-Arsuz sahil yolunun Hatay Valiliği tarafından yapımına başlanacağını duyurdu. Hatay’ın ve Arsuz’un çok zengin bir tarih ve potansiyele sahip olduğunu belirten Bakan Ersoy, tarihi cadde ve sokakların restorasyon çalışmalarına hazırlanacak eylem planı dahilinde kısa süre içerisinde başlanacağını söyledi. Hedeflerinin Hatay’ın ve Arsuz’un turizmle anılması olduğunu belirten Bakan Ersoy, bunu başarmak için çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.


Bakan Ersoy, Arsuz’da 1778 yılında yapılan ve bir süre önce Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan tarihi Mar Yuhanna Rum Ortodoks Kilisesi’ni ziyaret etti. Ortodoks Vakfı Başkanı Can Teymur ve kilise rahibi tarafından karşılanan Bakan Ersoy, gösteri yapan folklor ekibinin üyeleriyle de fotoğraf çektirdi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 21:29
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