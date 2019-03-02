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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Hatay’da Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi’ni ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay’ın Payas ilçesindeki tarihi Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi’ni ziyaret etti.

02 Mart 2019 Cumartesi 23:09
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Hatay’da Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi’ni ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay’ın Payas ilçesindeki tarihi Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi’ni ziyaret etti.


Hatay ziyaretleri kapsamında Payas ilçesindeki sadrazam Sokollu Mehmet Paşa tarafından 1574 yılında Mimar Mimar Sinan’a yaptırıldığı bilinen Türk-İslam mimarisinin en güzel ve en güzide eserlerinden biri olarak da kabul edilen tarihi Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi’ni ziyaret etti.


Hatay Valisi Rahmi Doğan AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hacı Bayram Türkoğlu’nunda eşlik ettiği ziyarette Bakan Ersoy, küllüye girişinde Kaymakam Dr. Polat Kara, Belediye Başkanı Bekir Altan tarafından karşılandı. Tarihi külliyeyi gezen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a külliyenin tarihi hakkında ve yürütülen restorasyon çalışmaları hakkında bilgiler aldı.


Ziyaretin ardından Bakan Ersoy’a ziyaret anısına ilçede hanımlar tarafından dokunan el emeği kilim hediye edildi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 23:09
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