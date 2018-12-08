THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Gaziantep'te müzeleri gezdi

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:50
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Gaziantep'te müzeleri gezdi

GAZİANTEP (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep'in bazı tarihi ve turist mekanlarında incelemelerde bulundu.

ABD'den Gaziantep'e getirilen ''Çingene Kızı'' mozaiği ile birlikte 12 eserin sergileneceği Zeugma Mozaik Müzesi'nde düzenlenen törene katılmak üzere Gaziantep'e gelen Bakan Ersoy, buradaki programın ardından Hamam Müzesi, Sanat Merkezi, Emine Göğüş Mutfak Müzesi ve Hışva Hanı'nı ziyaret etti.

Müzelerde sergilenen eserlerle ilgili yetkililerden bilgi alan Ersoy, daha sonra tarihi Bey Mahallesi'ni gezdi.

Bakan Ersoy'a, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekili Derya Bakbak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve diğer ilgililer de eşlik etti.


Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 16:50
  1. Gaziantep
  2. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  3. tarihi ve turist mekanlar
  4. ziyaret

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail-Lübnan sınırında hareketlilik
    1. İsrail-Lübnan sınırında hareketlilik
    2. Erkekler ev işi yapmalı mı?
    3. Galatasaray'ın Rize 11'i belli oldu
    4. Bakan Albayrak vatandaşlarla özçekim..
    5. Fransa'daki gösterilerde 3'ü polis, 30..
    6. Yunanistan'dan Soldado'ya sürpriz talip
    7. AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye..
    8. Bu acının tarifi yok! 'Kuzum sana..
    9. Beşiktaş'tan Mehmet Tutulkan için..
    10. Hekimler anne adayı genç hanımları..
    11. Maçın ardından
    12. Trump açıkladı: Genelkurmay başkan..
    13. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    14. Bakan Kurum'dan 'imar barışı' açıklaması
    15. Çavuşoğlu: Bu politikaya devam edeceğiz
    16. İnsanlar artık kendi sebzelerini..
    17. Paris gösterilerinde şiddet ara..
    18. Aykut Kocaman'a Trabzon'da şok! "Şike..
    19. VakıfBank adını finale yazdırdı
    20. "Bölgesel iş birliğini İran, Rusya,..
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
    Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Eski Türkiye’nin ayak sesleri! “Danıştay başörtüsünü yasaklayacaktı, korktular”
    Eski Türkiye’nin ayak sesleri! “Danıştay başörtüsünü yasaklayacaktı, korktular”
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor

    Günün Karikatürü

    8 Aralık 2018
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!