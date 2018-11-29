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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Çin’de

Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile Çin Kültür ve Turizm Bakanı Luo Şugang, turizm alanında iş birliğini artırmaya yönelik konuları görüştü

29 Kasım 2018 Perşembe 08:23
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Çin’de

  PEKİN (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çin Kültür ve Turizm Bakanı Luo Şugang ile görüştü.

Bakan Ersoy, Çin'deki temasları çerçevesinde başkent Pekin'deki Swiss Otel’de Çinli mevkidaşı Luo ile bir araya geldi.

Basın kapalı gerçekleşen görüşmede, Çin ve Türkiye'nin turizm alanında iş birliğini artırmaya yönelik konular ile Türkiye’ye gelen Çinli turistlerin sayısının arttırılmasına yönelik projeler ele alındı.

Görüşmede ayrıca iki ülke arasında kültürel alandaki iş birliği çerçevesinde Çin’de kurulması için yasal süreci tamamlanan Yunus Emre Enstitüsü konusunda karşılıklı atılacak adımlar değerlendirildi.

Bakan Ersoy, bugün ayrıca “2018 Çin’de Türkiye Turizm Yılı’nın kapanış konserine katılacak.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 08:23
  1. Çin
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