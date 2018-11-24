Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Bosna Hersek'te

SARAYBOSNA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in Kovaçi Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret etti.

Temaslarda bulunmak ve bir dizi açılış programına katılmak üzere başkent Saraybosna'ya gelen Ersoy, ilk olarak merhum Boşnak lider İzetbegoviç'in kabrini ziyaret ederek dua okudu.

Ersoy daha sonra, şehitliğin karşısında bulunan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) restorasyon çalışmalarına başlanan Osmanlı mezarlığı hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün desteğiyle yapımı devam eden Bosna Hersek İslam Birliğinin yeni idari binasında incelemelerde de bulunan Ersoy, ardından Bosna Hersek İslam Birliği Reis-ul Uleması Husein Kavazovic ile bir araya geldi.

Bakan Ersoy, başkent Saraybosna'da Vakıflar Genel Müdürlüğünce yaptırılan İslam Birliği Öğrenci Yurdu ile Odabaşı Vakıf Konut ve İş Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek.

Daha sonra Mostar kentine geçecek olan Ersoy, burada TİKA tarafından restore edilen ve Mostar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) olarak kullanılan tarihi Karagözbey Medresesi'nin açılış törenine katılacak.

Ersoy'a ziyaretinde, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, TİKA Başkanı Serdar Çam ve YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş eşlik ediyor.