THY- Noukşot
0553 313 94 23

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Bosna Hersek'te

Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ardından Reis-ul Ulema Husein Kavazovic ile bir araya geldi

24 Kasım 2018 Cumartesi 13:39
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Bosna Hersek'te

SARAYBOSNA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in Kovaçi Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret etti.

Temaslarda bulunmak ve bir dizi açılış programına katılmak üzere başkent Saraybosna'ya gelen Ersoy, ilk olarak merhum Boşnak lider İzetbegoviç'in kabrini ziyaret ederek dua okudu.

Ersoy daha sonra, şehitliğin karşısında bulunan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) restorasyon çalışmalarına başlanan Osmanlı mezarlığı hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün desteğiyle yapımı devam eden Bosna Hersek İslam Birliğinin yeni idari binasında incelemelerde de bulunan Ersoy, ardından Bosna Hersek İslam Birliği Reis-ul Uleması Husein Kavazovic ile bir araya geldi.

Bakan Ersoy, başkent Saraybosna'da Vakıflar Genel Müdürlüğünce yaptırılan İslam Birliği Öğrenci Yurdu ile Odabaşı Vakıf Konut ve İş Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek.

Daha sonra Mostar kentine geçecek olan Ersoy, burada TİKA tarafından restore edilen ve Mostar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) olarak kullanılan tarihi Karagözbey Medresesi'nin açılış törenine katılacak.

Ersoy'a ziyaretinde, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, TİKA Başkanı Serdar Çam ve YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş eşlik ediyor.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 13:39
  1. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem
  2. Bosna Hersek
  3. Kültür ve Turim Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  4. TİKA Başkanı Serdar Çam
  5. YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF Başkan Vekili Ali Dürüst istifa etti
    1. TFF Başkan Vekili Ali Dürüst istifa etti
    2. "CHP, İP, HDP, FETÖ ve PKK boş durmuyor"
    3. Akşener'den Öğretmenler Günü mesajı
    4. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize..
    6. AK Parti Şırnak belediye başkan adayı
    7. Erdoğan: "Türkiye'nin katettiği mesafe..
    8. AK Parti, 14 büyükşehir, 26 il..
    9. 3 kamyonu kundakladı, jandarmadan..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul..
    11. İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den BM..
    12. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Bosna..
    13. Erdoğan: "Dünyanın 10 dev eserinden..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karanlık..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönemde..
    16. AK Parti Diyarbakır belediye başkan..
    17. Öğretmenlere müjde! Bugünden itibaren..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset yalan..
    19. Erdoğan:"Derslik sayısını 288 bin..
    20. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel..
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!

    Günün Karikatürü

    24 Kasım 2018
    Meteoroloji'den kar uyarısı!
    Meteoroloji'den kar uyarısı!
    Fırsatçılar pes artık dedirtti! Kimse anlamaz sandılar ama...
    Fırsatçılar pes artık dedirtti! Kimse anlamaz sandılar ama...