Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 15 Temmuz’a özel üretilen müze kartı tanıttı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz’un üçüncü yıl dönümüne özel olarak üretilen müze kartı tanıttı. Ersoy, müze kart fiyatlarını sabitlediklerini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne özel üretilen müze kartı tanıttı. Topkapı Sarayı Müzesi’nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında basın mensupları ile bir araya gelen Ersoy, “15 Temmuz’un üçüncü yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak birçok proje ve etkinliğin yanında Müze kartlarımızı da bir saygı duruşu niteliğinde, özel olarak tasarladık. Üzerinde 15 Temmuz Şehitler Abidesi’nin fotoğrafını bulunduran bu kartı, darbe girişimini, hainler için bir hüsran ve hezimete dönüştüren aziz milletimize, bu uğurda canlarını veren şehitlerimize, Gazilik payesini alan kıymetli vatandaşlarımıza, ithaf ediyoruz. Müze kartımız, milletimizin cesaretinin bu kutlu sembolünü taşımakla, milli hafızamızı canlı tutacak bir anlam ve değer kazanmıştır” dedi.

“Müze kart ücretlerinin fiyatlarını sabitledik”

Müze kart fiyatlarını sabitlediklerini ve bundan sonraartırmayı düşünmediklerini belirten Ersoy, “Müze kart uygulamamız 2008 yılında başladı. Bugüne kadar 12 milyon kişi müze kart kullanarak müzelerimizi ziyaret ettiler. Dünya standartlarında müzecilik anlayışını ülkemize kazandırmak için son dönemde çok önemli adımlar attık. 52 yeni müze açtık. 25 yeni müzemizin ise uygulama ve proje çalışmalarını sürdürüyoruz. 152 müzemizi çağdaş müzecilik standartlarına göre yeniledik.1 yıl önce geçen seneden itibaren bir uygulamaya geçtik. Müze kart ücretlerinin fiyatlarını sabitledik. Bundan sonrada müze kart fiyatlarını artırmayı düşünmüyoruz. Hem müze kart fiyat artışlarını etkilemiyor hem de alındığı tarihten itibaren bir yıl boyunca bakanlığımıza bağlı müze ve ören yerlerinde sınırsız ve ücretsiz giriş hakkı sağlıyor” şeklinde konuştu.

Müze kart fiyat sabitlemesi ile hem yerli ziyaretçiyi korumak hem de Avrupa fiyatlarına yaklaştırmayı amaçladıklarını ifade eden Ersoy, “Biz yaptığımız araştırmalarda elde ettiğimiz istatistiklerde müze gelirlerimizin yüzde 85’inin yabancı ziyaretçilerden elde ettiğimizi gördük. Yüzde 15’ini ise yerli ziyaretçilerden elde ediyoruz. Maalesef müze fiyatlarımız Avrupa ortalamasının çok altında biz hem müze giriş ücretlerimizi revize edip Avrupa fiyatlarına yaklaştırmalıyız bunu yaparken de çok önemli bu konu yerli ziyaretçiyi koruyacak bir sistem geliştirmemiz gerekiyordu. Bunu da en güzel şekilde müze kart ile uygulamaya başladık. Son 1 yıldır ve bundan sonra devam eden yıllarda da müze kartın ücretini sabitleyerek hem yerli ziyaretçiyi fiyat artışlarından korumuş olduk hem de onların 1 yıl boyunca sınırsız şekilde müzeleri ziyaret etmesini sağlayan bu kartla müze kültürünün de artmasını sağlayacağız. Maalesef biliyorsunuz ülkemizde AVM kültürü var halkımızın bu kavramdan sıyrılmasını istiyoruz bu açıdan müze kartın faydalı olabileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Son 1 yılda 31 milyon kişi ziyaret etti

Ziyaretçi sayıları ile ilgili rakamları aktaran Ersoy, “Bakanlığımıza bağlı 300’ü aşkın müze ve ören yerinde, 1 Temmuz 2018 - 1 Temmuz 2019 döneminde yaklaşık 31 milyon ziyaretçi ağırlandı. Bu bir rekordur. Ziyaretçi sayısı yüzde 28 artarken, en çok ziyaretçi ağırlayan ilk 10 müze ve örenyerinde bu artış oranı yüzde 34 oldu.Gelirde de yüzde 89’luk artış sağlandı. Son bir rakam daha paylaşayım. 6 Haziran Perşembe günü, 188 bin 231 ziyaretçi sayısı ile bugüne değin, bir günde müze ve ören yerlerinde ağırlanan, en yüksek ziyaretçi sayısı rekoru kırıldı” ifadelerini kullandı.