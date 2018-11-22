Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun, Tayland'da

BANGKOK (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, "2018 Türkiye-Tayland Karşılıklı Kültür Yılı" etkinlikleri için geldiği Tayland'ın başkenti Bangkok'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.



Tayland Kültür Bakanı Vira Rojpojchanarat ile yemekte bir araya gelen Bakan Yardımcısı Dursun, Rojpojchanarat ile dün katıldığı "Türkiye'nin Renkleri" etkinliğine ilişkin bilgi verdi. Dursun, Türkiye ile Tayland'ın kültürel ilişkilerinin geliştirilmesi temennisinde bulundu.



Dursun ve Taylandlı bakan, karşılıklı hediye takdiminde bulundu.



Rojpojchanarat ile görüşmesinin ardından Turizm ve Spor Bakanlığına geçen Dursun, burada da Bakan Yardımcısı Itthiphol Kunplome ile bir araya geldi.



Dursun, Kunplome'ye yakın zamanda hizmete giren İstanbul Havalimanı hakkında bilgi verdi, Türkiye'nin turizm potansiyelinden bahsetti.



Kunplome ve Dursun, iki ülkenin turizminin karşılıklı nasıl artabileceğine dair fikir alışverişinde bulundu.



- Osmanlı armalı Bang Uthit Camisi'ne ziyaret



Dursun, görüşmelerinin ardından Bangkok’ta 1916'da inşa edilen ve giriş kapısının üzerinde Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid Han'ın gönderdiği Osmanlı devlet armasının konulduğu Bang Uthit Camisi'ni ziyaret etti.

Burada cami imamı ve yetkililerle sohbet eden Dursun, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) 2015'te camide gerçekleştirilen restorasyon ile cami çevresinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Dursun, daha sonra camide Kuran-ı Kerim tilavetini dinledi.



Bangkok'tan ayrılmadan önce Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün, Bakan Yardımcısı Dursun onuruna elçilik konutunda bir akşam yemeği verdi.