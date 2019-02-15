0553 313 94 23

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun Nusaybin’de

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof.

15 Şubat 2019 Cuma 14:50
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun Nusaybin’de

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Mardin’in Nusaybin ilçesini ziyaret etti.


Beraberindeki Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaattin Aydın ile birlikte Nusaybin’e gelen Dursun, Nusaybin Halk Kütüphanesi ve Mitanni Kültür Merkezi Kütüphanesini ziyaret etti. İlçe Müdürü Nurettin Şimşek’ten bilgi alan Bakan Yardımcısı Dursun, ilçedeki kütüphane ile etüt merkezindeki öğrencilerle bir araya geldi. Kütüphanedeki kayıtlı kitap sayıları, kayıtlı üye sayısı, günlük ziyaretçi sayıları ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Dursun, yaptığı ziyaretten sonra Şırnak’ın Cizre ilçesine gitmek üzere Nusaybin’den ayrıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 14:50
  1. kültür
  2. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DÜ’de sağlık çalışanlarından sürpriz moral konseri
    1. DÜ’de sağlık çalışanlarından sürpriz..
    2. Elazığ’da ambulans sayısı 62 oldu
    3. Fikirtepe’ki alevlerin yükseldiği..
    4. FETÖ’nün komiser yardımcılarına..
    5. Mezitli’de Atatürk büstü olan site..
    6. Edirne’de uyuşturucu operasyonu
    7. Ali Şeriati'nin eşi vefat etti
    8. Binali Yıldırım dev projeyi açıkladı!
    9. Bakan Çavuşoğlu: "Çiftçilerin yükünü..
    10. İşsizlik rakamları ve bütçe uygulama..
    11. Kara Havacılık Komutanlığı davasında..
    12. İki çalışma arkadaşını öldüren zanlı..
    13. Togar: “Gönüller bir olunca engeller..
    14. Komedi... CHP’li vekil kendi partisini..
    15. DTSO’dan Tahran Fuarı’na ziyaret
    16. "Hakemlerin objektif olmalarını..
    17. Dozerli kaçak kazıya çifte tutuklama
    18. 1. Lig’in en golcü takımı Gazişehir..
    19. Modern pentatloncular Mısır’a gidiyor
    20. Eskişehir Balkan Göçmenleri’nden Kazım..
    21. Yol çalışmasında kaya mezarı bulundu
    22. AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan..
    23. Başkan Ataç ev ziyaretlerini sürdürüyor
    24. Şanlıurfa yarışında büyük ikramiye..
    25. Belediye Meclisi jet hızıyla çalıştı,..
    26. Başkan Ataç emlakçılar ile görüştü
    27. Yalçın Topçu: seçim öncesi uyardı: 31..
    28. Marmaris’te 26 yaşındaki genç evinde..
    29. Malatyaspor’da Aboubakar Kamara şoku
    30. İş yerine yapılan aramada ruhsatsız..
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler