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Kültür Park’a "Zeki Müren Sevgi Yolu"

Bursa’da Reşat Oyal Kültür Parkı’nda bir yola ’’Zeki Müren Sevgi Yolu’’ ismi verildi.

30 Temmuz 2019 Salı 13:12
Kültür Park’a "Zeki Müren Sevgi Yolu"

Bursa’da Reşat Oyal Kültür Parkı’nda bir yola ’’Zeki Müren Sevgi Yolu’’ ismi verildi.


Bursa Büyükşehir Belediyesi, Reşat Oyal Kültür Parkı’ndaki bir yola ’’Zeki Müren Sevgi Yolu’’ ismini verdi. Kaldırımlar, banklar ve yerler boyanarak renklendirildi. Renklendirme çalışmalarında ağırlıklı olarak kırmızı ve siyah renk tercih edilirken, yapılan çalışmalar vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.


Vatandaşlar, ’’Bu yol parka renk katmış. Sonuçta her yerde bu tarz renkli yollar bulamıyoruz.İnsanı buraya çekiyor. Kırımızı renk güzel ve insanları çeken bir renk. Yolun isminin ’Zeki Müren Sevgi Yolu’ olması mutluluk verici’’ ifadelerini kullandı.


Zeki Müren Sevgi Yolu fotoğraf sevenlerin de ilgi odağı oldu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 13:12
  1. kültür
  2. fotoğraf

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