Kültür merkezinde yakalanan DHKP/C'li teröristl tutuklandı Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'nde bulunan gizli bölmelerde enselenen 6 DHKP/C'li terörist tutuklandı.

DHKP/C terör örgütüne yönelik operasyonda, Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'nde bulunan gizli bölmelerde yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

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