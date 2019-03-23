Kültür Kolejinden "15. IB Day" etkinliği

İSTANBUL (AA) - Kültür Koleji tarafından, İstanbul Kültür Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl 15'incisi düzenlenen "IB Day" etkinliği, "Gelecek İçin IB Yaklaşımları" temasıyla gerçekleşti.

İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde yapılan etkinliğin açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

"Kültürün rengi" isimli öğrenci performansının ve IB tarihçesinin sunulduğu etkinlikte konuşan İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ful Akıngüç Över, Uluslararası Bakalorya Programı'nın 50'nci yılını, Türkiye'de de 25'inci yılını kutladıkları bu etkinliğe, 60'ıncı yıla adım atan eğitim kurumu olarak ev sahipliği yapmanın heyecanını ve coşkusunu yaşadıklarını ifade etti.

Över, şöyle devam etti:

"Uluslararası Bakalorya organizasyonu, belirlediği IB öğrenen profili ile araştıran, sorgulayan, düşünen, bilgili, ilkeli, duyarlı, risk alabilen ve iletişim kurabilen bireylerin yetişmesi yolunda farklı coğrafyalarda yaşayan çocuklar ve aileleri için oluşturduğu okul iklimi sayesinde, dünyanın pek çok ülkesinde nitelikli ve kaliteli eğitimin temel göstergelerinden biri haline gelmiştir."

- "Evrensel bilinç yaratacağına inanıyoruz"

Türkiye'nin ve dünyanın son 50 yılına bakıldığında, insan hakları, eğitim ve ekonomi gibi hayati alanlarda pek çok sorun yaşandığının görüldüğünü anlatan Över, "Bu durumu değiştirmenin yolunun da yine eğitimden geçtiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bir insanın bireysel varoluş mücadelesinde, ailesinde ve çevresinde, ülkesinde ve dünyada yaşananlara kayıtsız kalmaksınız değer vererek ve değer katarak oluşturacağı davranış ve düşünce modelinin, evrensel bilinç yaratacağına inanıyoruz." dedi.

Kültür 2000 Koleji'nde kuruluşunun 8'inci yılında Uluslararası Bakalorya Programı'na başladıklarını aktaran Över, "2 yıl sonra bunu IB diploma programı takip etti. Uluslararası Bakalorya Programı'nın hedefleri açısından, dünya vatandaşları ve gençler yetiştirme yolunda, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize önemli olanaklar sağlaması açısından okullarımızda bu program bizim için ayrı bir öneme sahiptir. İlkeli eğitim anlayışımızda yol arkadaşımız ve rehberimiz olmuştur." diye konuştu.

Över, dünyanın değiştiğine ve yarının daha da değişeceğine işaret ederek, "Geleceğe hazırlıklı olmak zorundayız, dünyanın geleceğine ilişkin bilişsel ve duygusal farkındalık, biz eğitimcilerin, işimizin en önemli ilk kuralı. Bu yüzden IB'ye ilişkin, gelecek yaklaşımların tartışılacağı bugün çok değerli. IB kültürünün dünya genelinde yaygınlaşması ve yeni fikir ve projelerle güçlendirilmesi, daha fazla öğrencinin yaşamına dokunması yolunda bugün gerçekleştirdiğimiz buluşma, bir iletişim ve paylaşım ortamı olarak özenle tasarlandı." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından oturum programları ile devam eden etkinliğe katılanlar arasında, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, Türkiye Özel Okullar Derneği Başkan Vekili Cem Gülan, Türk Eğitim Derneği Genel Müdürü Sevinç Atabay da yer aldı.

- "IB öğrencileri daha derin düşünmeyi öğreniyorlar"

Konferansta sunum gerçekleştiren IB Genel Direktörü Dr. Siva Kumari de, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da IB etkinliğinin gerçekleşmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kumari, "15. IB gününü kutluyoruz. İstanbul'da pek çok IB öğrencisi var ve birçok okul da IB programını alıyor. Öğretmen ve öğrenciler için bunun önemli bir gün olduğunu düşünüyorum. IB öğrencileri daha derin düşünmeyi öğreniyorlar. Ben onlarla konuşmamda, 'aklımız açılıyor' diyorlar. Yaptıkları ve çalıştıkları içerikle ilgili gerçekten sorgulayarak konuşabiliyorlar. Hem akademik hem de akademik olmayan bütün içerikler hakkında kendi düşüncelerini ifade edebiliyorlar." diye konuştu.

IB programının, öğrencilerin akıllarını geliştirdiğini vurgulayan Kumari, "Dünyanın her tarafındaki üniversitelerde değer buluyor. Program, aynı zamanda öğrencilerin kalplerine hitap ediyor, duygusal olarak onları geliştiriyor. Hem dünyanın hem de kendi yerel sorunlarını daha iyi anlıyorlar. Kültürlerini daha iyi anlıyorlar. Böylelikle bir yerde kalp ve aklı bir araya getiren program oluyor." dedi.

- "Sorgulayıcı bir program"

İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu da, IB programlarının 3 kademede uygulandığını anlattı.

Kutoğlu, şunları kaydetti:

"IB programlarında ana amaç, sorgulayan, düşünen, eleştiren, duyarlı, sorgulayan, farklılıklara saygı duyan bir öğrenen profiline ulaşmak. Tabi IB'nin hikayesi de biraz farklı. Dünyanın farklı yerlerinde, farklı görevlerde bulunan ailelerin çocuklarının yer değiştirmeleri ile birlikte duydukları ihtiyaçtan ortaya çıkmış. Hangi ülkede olursanız olun aynı program ve aynı beceriyle verilen bir eğitim programı.

İlk yıllardan beri ilkokuldan itibaren uygulanan tüm dünya genelinde sorgulayıcı ve öğrenmeyi isteyen bir program. Bugün yurt dışından gelen 8 yabancı konuşmacı var. Bunun dışında ülkemizde 71 okulda, IB programları uygulanıyor. Bu okullarda görev yapan öğretmen ve yöneticiler bizlerle. Bin 700 üzerinde öğretmen katılımı söz konusu. Bunlardan 175'i eş zamanlı sunum yapacak."

- "IB Day" etkinliği

IB Day etkinliği, ilk kez 1999 yılında Türkiye Özel Okulları Derneği tarafından düzenlendi.

Bu yıl 15'incisi Kültür Koleji tarafından, İstanbul Kültür Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek organizasyonun teması ise "Gelecek İçin IB Yaklaşımları" olarak belirlendi.

IB Day, farklı eğitim alanlarında çeşitli atölye çalışmaları ile nitelikli ve tecrübeli öğretmen ve yöneticilerin katkılarıyla zengin bir içeriğe sahip.

Eğitimciler gün boyunca, Türkiye'deki IB okullarında çalışan meslektaşları ile bilgi ve uzmanlıklarını tartışma ve paylaşma fırsatı buluyor.

