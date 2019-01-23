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Kültür Bakanı Ersoy, Ayşen Gruda için başsağlığı mesajı yayımladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:- "Milletimizin ailesinden biri olarak kabul ettiği, Yeşilçam'ın o çok özel kuşağı içerisinde yer alarak, beyaz perdeden gönüllerimize bıraktığı izle, daima sevgi ve özlemle hatırlanacaktır"

23 Ocak 2019 Çarşamba 16:45
Kültür Bakanı Ersoy, Ayşen Gruda için başsağlığı mesajı yayımladı

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayşen Gruda’nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Ersoy, tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden sanatçı için yaptığı açıklamada, üzüntüsünü şu ifadelerle aktardı:

"Sinema ve tiyatro camiamızın en başarılı karakter oyuncularından, abide isim Sayın Ayşen Gruda'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum.Milletimizin ailesinden biri olarak kabul ettiği, Yeşilçam'ın o çok özel kuşağı içerisinde yer alarak, beyaz perdeden gönüllerimize bıraktığı izle, daima sevgi ve özlemle hatırlanacaktır. Ayşen Gruda'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sanat camiamıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 16:45
  1. Ayşen Gruda
  2. Kültür ve Turizm Bakanı
  3. Merhmet Nuri Ersoy
  4. Vefat

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