0553 313 94 23

Kültür AŞ müzeleri ilk 5'te

Kültür AŞ'ye bağlı müzeler, 2018 yılı boyunca toplam 3 milyon 278 bin 598 kişiyi ağırladı

31 Ocak 2019 Perşembe 12:14
Kültür AŞ müzeleri ilk 5'te

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde çalışmalarını sürdüren Kültür AŞ'ye bağlı Yerebatan Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzeleri 2018 yılında İstanbul'da en çok ziyaret edilen müzeler arasında yer aldı.

Yapılan açıklamaya göre, Kültür AŞ yönetimindeki müzeler 2018 yılı boyunca toplam 3 milyon 278 bin 598 kişiyi ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, İstanbul'da ziyaretçi sayısı bakımından ilk sırada yer alan Topkapı Sarayı Müzesi, 2 milyon 980 bin 450 kişi ile en çok ziyaret edilen müze olurken, Ayasofya 2 milyon 890 bin 873 kişi ile ikinci sırada yer aldı.

İstanbul'un en fazla ziyaretçi alan üçüncü müzesi ise Kültür AŞ'ye bağlı Yerebatan Sarnıcı oldu. Sultanahmet'te bulunan sarnıcı 2018 yılında 1 milyon 681 bin 544 kişi, Miniatürk'ü 823 bin 93, Panorama 1453 Tarih Müzesi'ni 573 bin 158, Türk Dünyası Kültür Evleri'ni 128 bin 67 ve Şerefiye Sarnıcı'nı 72 bin 736 kişi gezdi.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 12:14
  1. Kültür AŞ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yurtdışında ikamet ve borçlanma
    1. Yurtdışında ikamet ve borçlanma
    2. Kaçak kazı yapan 7 defineci suçüstü..
    3. Mbaye Diagne, sağlık kontrolünden..
    4. Nantes taraftarı Sala'yı unutmadı
    5. Ankara ve İstanbul'da FETÖ operasyonu!
    6. İş kazası ölümlerinde SGK iki maaş..
    7. Konyaspor maçı puan durumu
    8. Kültür AŞ müzeleri ilk 5'te
    9. Özdil'in milyonluk tokadına Dündar'dan..
    10. Diyanetten kadınlara özel büyük hizmet!
    11. 124 yıllık şefkat kapısı: Darülaceze
    12. Beyaz et sektörü gözünü Çin’e dikti
    13. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    14. "355 bin uyuşmazlığın yüzde 70'ini..
    15. Döviz kurları
    16. "GKRY AB üyeliğini istismar etmeyi..
    17. Tenis: 14 Yaş Kış Kupası
    18. Antalya’dan ihracata önemli katkı
    19. Toroslar EDAŞ, Adana ve Mersin'de..
    20. Başkan Erdoğan: Manifestoyla yerel..
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler

    Günün Karikatürü

    31 Ocak 2019
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek