Kulp’taki okulların kalitesi tescillendi

Diyarbakır’ın Kulp ilçe merkezindeki okulların yüzde 71’i’Beyaz Bayrak’ve ’Beslenme Dostu Okul’ sertifikası alarak tescillendi.

Kulp ilçesindeki 32 okul, aldıkları sertifikayla kalitelerini tescilledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller amacıyla ‘Beyaz Bayrak’ ve ‘Beslenme Dostu Okul’ projesi uygulanıyor. Müracaat eden okullar belirlenen kriterlere göre ’İş Sağlığı ve GüvenliğiBirimi’ ve ilçe sağlık müdürlüğü tarafından denetlenmekte, denetlenen okullardan 100 puan üzerinden 90 ve üzeri puan alan okullara, üç yıl için geçerli olan, okul sağlığını ve temizliğini simgeleyen bu belgeler veriliyor. Beyaz bayrak sahibi okulların gönüllü olarak katılmakta oldukları beslenme dostu okullar programı ile okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın artırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılmasını hedefliyoruz" dedi.