0553 313 94 23

Kulp’taki okulların kalitesi tescillendi

Diyarbakır’ın Kulp ilçe merkezindeki okulların yüzde 71’i’Beyaz Bayrak’ve ’Beslenme Dostu Okul’ sertifikası alarak tescillendi.

16 Temmuz 2019 Salı 16:17
Kulp’taki okulların kalitesi tescillendi

Diyarbakır’ın Kulp ilçe merkezindeki okulların yüzde 71’i’Beyaz Bayrak’ve ’Beslenme Dostu Okul’ sertifikası alarak tescillendi.


Kulp ilçesindeki 32 okul, aldıkları sertifikayla kalitelerini tescilledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller amacıyla ‘Beyaz Bayrak’ ve ‘Beslenme Dostu Okul’ projesi uygulanıyor. Müracaat eden okullar belirlenen kriterlere göre ’İş Sağlığı ve GüvenliğiBirimi’ ve ilçe sağlık müdürlüğü tarafından denetlenmekte, denetlenen okullardan 100 puan üzerinden 90 ve üzeri puan alan okullara, üç yıl için geçerli olan, okul sağlığını ve temizliğini simgeleyen bu belgeler veriliyor. Beyaz bayrak sahibi okulların gönüllü olarak katılmakta oldukları beslenme dostu okullar programı ile okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın artırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılmasını hedefliyoruz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 16:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Artvin’de zincirleme kaza: 7 yaralı
    1. Artvin’de zincirleme kaza: 7 yaralı
    2. Abdulhamid Han'ın torunu Osmanoğlu,..
    3. Yerleşim yeri adres kaydı eksik..
    4. ’Gezici Çocuk Tiyatrosu Günleri’..
    5. Koruma altındaki çocuklar15 Temmuz’u..
    6. Büyükşehir geleceğin tenis..
    7. KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı..
    8. Akdeniz Belediyesi’nin kursiyer..
    9. Bağcılarlı engelli atletler 15 Temmuz..
    10. Tarsus İdmanyurdu'nda Ergün Penbe dönemi
    11. Türk milleti darbeleri 15 Temmuz’da..
    12. Biathlonda Bulgar antrenör Mitev ile..
    13. Ömer Koç'tan İmamoğlu'na ikinci ziyaret
    14. Büyükşehirden Çarşamba’ya dev yatırım
    15. ABD'nin S-400 hazımsızlığı: Rus..
    16. Yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı
    17. İran'dan zenginleştirilmiş uranyum..
    18. Üniversite öğrencisi trafik kazasında..
    19. Korsanların hedef aldığı Türk..
    20. Fransa Çevre Bakanı istifa etti
    21. Bozüyük Kent Konseyi’nde görev..
    22. Altının kilogramı 259 bin 500 liraya..
    23. Köpeğe tekme atan şahıs kamerada
    24. PKK'nın öldürdüğü kardeşler son..
    25. Küçükçekmece’de 15 Temmuz şehitleri..
    26. Türkiye Adalet Akademisi öğrencileri..
    27. A takımı ile icraat dönemi dönüm..
    28. Hamile eşini yaralayıp, yanındaki..
    29. Evren Korkmaz, Adanaspor’da
    30. Londra'da Türk öğrencilerden 15 Temmuz..
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler