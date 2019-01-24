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Kulplu kadınları hayallerine kavuşturacak merkez

Diyarbakır'da görevlendirme yapılan Kulp Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan "Kulp Belediyesi Kadın İstihdam ve Yaşam Merkezi" törenle hizmete açıldı- Kulp Belediye Başkan Vekili Kaymakam Fatih Dülgeroğlu:- "Kadınlarımızı çok önemsiyoruz. Kadınlarımızın ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda kendilerini geliştirebilecekleri, aile bütçelerine destek sağlayabilecekleri merkezimizde onlara birçok alanda hizmet sunacağız."- Kursiyerlerden Şehnaz Zümrüt Yakut:- "Bu merkez sayesinde kadınlarımız hayallerine kavuşuyor. Bu hizmetler için Cumhurbaşkanı'mıza teşekkürlerimizi sunuyoruz"

24 Ocak 2019 Perşembe 17:13
Kulplu kadınları hayallerine kavuşturacak merkez

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da görevlendirme yapılan Kulp Belediyesince ilçeye kazandırılan "Kulp Belediyesi Kadın İstihdam ve Yaşam Merkezi"nin açılışı yapıldı.

İlçe merkezinde kadınlara yönelik ipek dokuma atölyesi, el örgüsü, dikiş-nakış, ahşap, okuma-yazma, Kur'an kurslarının yer aldığı, fitnes, sauna, yüzme havuzu, buhar odası gibi hizmetlerin sunulacağı, kreşin bulunduğu merkezin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan Kulp Belediye Başkan Vekili Kaymakam Fatih Dülgeroğlu, Kulplu kadınlara özel olarak projelendirilen merkezi hizmete açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Dülgeroğlu, görevlendirme yapıldıktan sonra ilçede vatandaşların yüzünü güldürmek için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeler hayata geçirmek, ilçemizin sosyal ve ekonomik olarak gelişmesi için birçok alanda farklı projeler yaptık. Bugün de kadınlarımıza özel, kadınlarımızın talepleri doğrultusunda hizmete sunduğumuz merkezin açılışını yapıyoruz." dedi.

"Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in, 'Cennet annelerin ayakları altındadır' şiarıyla hizmet sunuyoruz." diyen Dülgeroğlu, şunları kaydetti:

"Kadınlarımızı, annelerimizi, genç kızlarımızı çok önemsiyoruz. Kadınlarımızın ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda kendilerini geliştirebilecekleri, aile bütçelerine destek sağlayabilecekleri merkezimizde onlara birçok alanda hizmet sunacağız. Merkezimizde Kulplu kadınların sportif etkinlikler yapabileceği, içinde yüzme havuzu, fitnes salonu gibi sosyal donatılar bulunuyor."

Dülgeroğlu, Kulp Belediyesi olarak temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal devlet anlayışının gereği olarak da birçok hizmet sunduklarını dile getirerek, merkezin maliyetinin 1 milyon 770 bin lira olduğunu aktardı.

Kulp'un ipek böcekçiliğinde Türkiye'de ön sıralarda yer alan bir ilçe olduğuna işaret eden Dülgeroğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki ipek böcekçiliği üretiminin yüzde 50'sini tek başına üreten bir ilçe. Bu anlamda birçok kadınımız ipek puşi, şal, halı dokuma atölyelerinde çoluk çocuğunun rızkını kazanıp, aile bütçesine katkı sağlıyor. Böyle bir yerimiz olmadığı için derme çatma yerlerde, kiralık dükkanlarda aktivitelerini yürütüyorlardı. Bundan sonraki süreçte açılışını yaptığımız merkezde bir arada hem sosyal ve kültürel anlamda yeni yetenekler kazanacaklar hem de aile bütçelerine katkı sağlayacaklar. Kadınlar aynı zamanda devletin açtığı kurslarda ücretsiz eğitim alacaklar."

Konuşmaların ardından merkezin açılışı Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun eşi Ayşe Güzeloğlu, Kulp Kaymakamı Dülgeroğlu'nun eşi Sevda Dülgeroğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Güzel Kızoğlu ve AK Parti Kulp Kadın Kolları Başkanı Hatice Akdeniz tarafından yapıldı.

Açılın ardından Ayşe Güzeloğlu ve Sevda Dülgeroğlu, merkezde incelemelerde bulanarak, Kulplu kadınlarla sohbet etti.

- "Merkez sayesinde kadınlarımız hayallerine kavuşuyor"

Merkezin kursiyerlerinden Dürdane Aslan, kendilerine bu konforu sağlayan, imkan sunan herkese teşekkür borçlu olduklarını belirtti.

Aslan, hazırladıkları ürünün gelire dönüşeceğini dile getirerek, "Herkes çok mutlu. Kulplu kadınlar çok mutlu. Buranın açılması çok iyi oldu. Her türlü imkan burada bize sağlanıyor. Beklediğimizden daha fazlasıyla karşılaştık." dedi.

Şehnaz Zümrüt Yakut da belediyeye görevlendirme yapılmasıyla güzel gelişmelerin yaşandığını anlatarak, "Kadınlarımız çocuklarıyla bu merkeze geliyorlar. Çocuklarını kreşe bırakıp, kurslarda meslek sahibi olup, ürün hazırlıyorlar. İsterlerse bu ürünlerini internet üzerinden de satabiliyorlar." diye konuştu.

Merkezdeki eğitimin ardından kadınların sertifika da alabildiğini aktaran Yakut, "Bu istihdam merkezi sayesinde kadınlarımız hayallerine kavuşuyor. Daha güzel bir geleceğe adım atıyorlar. Kadın olduklarının farkına varabiliyorlar. Bu hizmetler için Cumhurbaşkanı'mıza ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kalbimiz onlarla. Allah onlardan bin kere razı olsun." ifadelerini kullandı.

Görevlendirme yapılmasından sonra Kulp'un çehresinin değiştiğini belirten Yakut, parklar yapıldığını, camilerin yenilendiğini, çocuklar için merkezlerin açıldığını, devletin hizmetleri sayesinde Kulp'un ilerleme kaydettiğini dile getirdi.


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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 17:13
  1. Diyarbakır
  2. Kadın İstihdam ve Yaşam Merkezi
  3. Kulp

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